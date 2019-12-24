Кыргызстан и Россия укрепят сотрудничество в спорте

Спортивные ведомства Кыргызстана и России утвердили план совместных мероприятий на 2020-2021 годы. Подписи под этим документом, как сообщили в пресс-службе Минспорта РФ, глава этого ведомства Павел Колобков и директор Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве КР Канат Аманкулов.

Отмечается, что этот план был разработан во исполнение меморандума о сотрудничестве между обоими ведомствами. Он был заключен 28 марта текущего года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан.

По словам Павла Колобкова, сотрудничество между двумя государствами развивается "достаточно активно и эффективно". И новый документ направлен на взаимодействие по разным направлениям - по линии спортивных обменов, вузов, научных организаций, участия в соревнованиях, реализации подходов к международной политике.

"В следующем году в Казани пройдут Игры стран СНГ, где команда Кыргызстана будет представлена в большом количестве. Мы обеспечим хорошие условия проведения и участия, проведем деловую программу, в рамках Игр также состоится Совет стран СНГ", - сообщил министр спорта РФ.

В свою очередь, Канат Аманкулов заявил, что Кыргызстан поддерживает инициативу России о проведении Игр стран СНГ. "В своем календарном плане и бюджете мы уже заложили участие команды Кыргызстана. Мы бы также хотели получить опыт России по строительству спортивных сооружений, в области науки, организации работы, развитии национальных видов спорта, координации с олимпийскими комитетами и спортивными федерациями", - отметил директор Госагентства.

Главы спортивных ведомств КР и РФ также обсудили сотрудничество двух стран в области физической культуры и спорта, участие их в проведение перекрестного года России в Кыргызстане и года Кыргызстана в России в 2020 году.

Первые в истории Игры стран СНГ пройдут в Казани с 20 по 27 августа 2020 года. Положение об этих играх разработано Министерством спорта России совместно с Исполнительным комитетом СНГ. Как прописано в проекте документа, задачами Игр являются: повышение спортивного мастерства и приобретение спортсменами опыта участия в международных соревнованиях, развитие у молодежи положительных физических и нравственных качеств, воспитание патриотизма, воли к достижению цели, уважения к истории и народным традициям, сохранение национальных видов спорта и игр государств СНГ как исторического наследия, популяризация и развитие их на международном уровне, содействие формированию здорового образа жизни, расширение и укрепление спортивных связей на пространстве СНГ.