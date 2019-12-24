Декларации чиновников: Более 14 тысяч дел переданы в Генпрокуратуру

Государственная налоговая служба передала в Генеральную прокуратуру более 14 тысяч 300 дел в отношении чиновников, муниципальных служащих, депутатов и других за нарушения при сдаче налоговых деклараций.

Чаще всего сотрудники госучреждений и депутаты сообщали о себе в декларациях недостоверные сведения. Выявлено более 7 тысяч таких нарушений.

"1 тыс. 579 декларантам – за представление декларации в нарушение установленного законодательством срока, в том числе 126 лиц, занимающих политические, специальные и главные административные должности. За не представление декларации – по 5 тыс. 106 государственным и муниципальным служащим, из которых 157 лиц, занимающих высшие политические, специальные и главные административные должности. За представление декларации с недостоверными сведениями – на 7 тыс. 689 лиц, из которых 499 занимают политические, специальные, высшие и главные административные должности", - говорится в сообщении Налоговой службы.

Всего по состоянию на 1 декабря 2019 года в базу данных налоговой службы поступило 59 тыс. 18 налоговых деклараций от государственных и муниципальных служащих. Это на 9 тыс. 330 деклараций больше по итогам 2017 года. Рост числа деклараций обусловлен в основном увеличением деклараций, представленных со стороны депутатов местных кенешей.

При этом 7 тыс. 462 декларанта воспользовались правом внесения дополнений или изменений в ранее сданную декларацию в срок до 30 июня.

На сегодняшний день ГНС обработала и проанализировала 56 тыс. 609 деклараций о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих за 2018 год, что на 10 тыс. 165 деклараций больше по сравнению с результатами анализа ЕНД по итогам 2017 года. В том числе проверены 1 тыс. 349 деклараций должностных лиц, занимающих политические, специальные и главные административные должности.

На сайте Налоговой службы опубликованы сводные сведения на 4 тыс. 229 государственных и муниципальных служащих, замещающих политические, специальные, высшие административные государственные и муниципальные должности, а также их близких родственников и списки 1 тыс. 201 декларанта, представившего ЕНД позже установленного законодательством срока.

В рамках работы по анализу и изучению сведений, отраженных в декларации на предмет полноты и обоснованности исходных данных, налоговые органы направляли запросы коммерческим банкам и Национальному банку КР о предоставлении информации (о наличии расчетных и иных счетов) по декларантам, занимающим политические, специальные, высшие административные государственные должности и политические и высшие административные муниципальные должности.

Также запросы направлялись в ряд государственных органов для получения информации о наличии доли в уставном капитале компаний, счетов и имущества за пределами КР, акций и ценных бумаг, доли в государственных компаниях, а также о получении ипотечного кредита и др.

Напомним, что 1 апреля текущего года завершилась кампания по представлению физическими лицами, включая государственных и муниципальных служащих Единой налоговой декларации по итогам 2018 года. С 1 июля ГНС проводит проверку налоговых деклараций государственных и муниципальных служащих.