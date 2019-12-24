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Канатбека Исаева полностью оправдали по делу о коррупции

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- Бакыт Стамов
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Депутата Канатбека Исаева оправдали по делу о коррупции. Такое решение принял сегодня Верховный суд КР, отменив приговор Первомайского районного суда.

Напомним, в 2017 году ГКНБ возбудило уголовное дело в отношении Канатбека Исаева по обвинению в "незаконной" продаже здания государственной библиотеки в Токмоке по заниженной цене.

По данным обвинения, будучи мэром города Токмока Канатбек Исаев, совместно с другими должностными лицами "незаконно" продал здание государственной библиотеки размером в 500 квадратных метров за 572 тысячи сомов.

Однако, эксперты выяснили, что рыночная стоимость этого здания на 2010 год составляла более 1 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/384300
Теги:
Верховный суд, коррупция, Токмак, Канатбек Исаев, мэр, уголовное дело
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