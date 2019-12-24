Водительские права временно будут выдавать в ЦОН

В ГРС ищут способ уменьшить очереди при получении водительских удостоверений

С 24 декабря выдача водительских удостоверений будет осуществляться в Центре обслуживания населения по адресу улица Ауэзова 1/5.

"Принимая во внимание имеющийся большой поток обращений в ГУ "Унаа", в целях сокращения скопления посетителей принято решение временно переместить отдел выдачи водительских удостоверений в здание ЦОН-4 по ул. Ауэзова 1/5, 1 этаж", - сообщает пресс-служба ГРС.

При этом, прием и оформление документов производится в отделе "Унаа" по адресу: село Лебединовка, пр.Победы 121 "Б".

напомним, с 9 декабря начался прием анкет заявлений на выдачу водительского удостоверения нового образца. Срок изготовления составляет четыре рабочих дня, без учета дня приема документов. О готовности документа заявитель получит смс-уведомление на мобильный номер.

По всем возможным вопросам предлагаем обращаться по телефону (312) 62-41-40.