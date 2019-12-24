Автобус, везущий милосердие (видео)

Сегодня утром епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил освятил новый "Автобус Милосердия" и он выехал на улицы Бишкека - кормить, лечить и одевать бездомных, которым без этой помощи просто не пережить зиму.

Команда "Автобуса Милосердия" уже шесть лет раздает горячие обеды, лекарства и одежду по сезону на двух точках столицы – у теплотрассы, где обитают бездомные и возле социальной ночлежки. Но год назад проект оказался на грани срыва – вышел из строя старый реанемобиль, на котором развозили помощь. Ремонту машина не подлежала, поэтому отдел социального служения и благотворительности Бишкекской и Кыргызстанской епархии объявил сбор на новый транспорт для этого важного проекта. Нужно было собрать более миллиона сомов, чтобы приобрести автомобиль, подходящий для выполнения мультизадачи – кормления, оказания медицинской помощи и раздачи одежды по сезону. Люди из Кыргызстана, России и других стран десять месяцев собирали с миру – по копеечке в "копилку милосердия".

В результате нужная сумма была собрана и 2 декабря приобретен автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. Стоимость нового автобуса – 1 088 100 сомов, и еще около семидесяти тысяч было потрачено на техническую профилактику и приобретение необходимых комплектующих деталей. Более шестидесяти процентов этой суммы собрали Кыргызстанцы, 35 процентов – пожертвовали россияне и оставшиеся 5 процентов – соотечественники из других стран. К примеру, сбросились на "колеса добра" и кыргызстанцы, живущие в Германии, участники WhatsApp-группы IntKG. Они собрали 20 тысяч сомов, которые пойдут на кормление бездомных во время рейсов "Автобуса милосердия".

К слову, за все время, пока старая машина стояла на приколе, православные сестры милосердия не пропустили ни одного кормления – всегда находился транспорт: выручали и автодобровольцы, и сотрудники епархии, которые отвозили еду и медикаменты на личных авто. Пропустить рейс было нельзя – "Автобус Милосердия" всегда ждут отчаянно голодные люди, которым, к тому же, нужна медицинская помощь. Сегодня на точки кормления их было около семидесяти вместо ста – из-за мороза люди не могут добраться до точки кормления, у многих нет теплой одежды или обуви. Но товарищи по несчастью в такие дни берут еду с собой, чтобы накормить тех, кто остался "в норах".

Бездомные, кстати, тоже приближали, как могли день, когда выйдет в рейс новенький автобус, везущий тепло, сытость и утешение. Каждый из них за время сбора внес пусть небольшую, но собственную лепту в общую копилку. Кстати, вчера на кормление после долгого перерыва пришла Махабат М. Еще год назад она с таким же бездомным Чынгызом жили возле теплотрассы в доме из картонных коробок. Потом женщина забеременела и, несмотря на то, что все предлагали ей прервать беременность, она решила, что выкарабкается – ради ребенка. Никто не верил, что это возможно. Но у них получилось – Махабат и Чынгыз бросили пить, мужчина пошел работать на стройку разнорабочим, семья сняла комнату и сейчас у них уже растет дочка. Малышке три месяца, а зовут ее – Анжелика.

- Имя у дочки красивое, – улыбается ее мама и произносит, пожалуй, самые важные слова, - Оказывается, человек может на ноги подняться, если сам захочет. Понемногу. По чуть-чуть… И все будет хорошо!

Практически каждый, кто приходит поесть на точку кормления, хотел бы вернуться к нормальной жизни. Далеко не у всех это получится, но есть такие, как Махабат и Чынгыз, и вот ради таких историй так важно, чтобы проект не закрывался.

- Люди, которые приходят к и жертвуют на кормление бездомных понимают, насколько важно дать тем людям, которым больше никто не даст. И в этом есть очень глубокий смысл: каждый человек, как бы он ни выглядел сегодня, был рожден матерью, вскормлен грудью. Это те же люди, только в какой-то момент своей жизни они попали на улицу и не смогли вернуться. И мы должны учиться относится к ним с теплотой и человечностью, - отметила руководитель епархиального отдела социального служения и благотворительности Елена Иванова.

И еще одна новость: с января 2020 года православные сестры милосердия будут выходить в рейс уже три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам, чтобы помочь бездомным пережить эту зиму.