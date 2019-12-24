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Нет денег. Минфин не может финансировать ремонт музея Чынгыза Айтматова

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- Екатерина Улитина
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Министерство финансов КР отказало в финансировании музея имени Чынгыза Айтматова. Официальный ответ ведомства на своей странице в соцсетях опубликовал депутат ЖК Дастан Бекешев.

Отметим, ранее Бекешев обратился к правительству с просьбой найти средства, чтобы помочь музею Айтматова провести ремонт. Депутат подчеркнул, что музей посещают первые лица и видные деятели Кыргызстана и иностранных государств.

- Данный музей не находится на балансе Министерства культуры, информации и туризма и не содержится за счет государства. В настоящее время нет возможности выделить финасовые средства, - написали в ответе Министерства финансов.

Дом-музей Чынгыза Айтмотова находится в пригороде Бишкека. Семья знаменитого писателя сумела сохранить обстановку в его доме в том виде, какой она была при его жизни. Ежедневно музей посещают десятки, а иногда и сотни туристов.


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URL: https://www.vb.kg/384318
Теги:
Дастан Бекешев, Чингиз Айтматов, Министерство культуры и туризма, Министерство финансов, Кыргызстан
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