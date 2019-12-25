Вызов "скорой" - в цифре

В Центре экстренной медицины внедрена автоматизированная система управления.

На сегодняшний день, согласно штатному расписанию Центра экстренной медицины, функционирует 38 выездных бригад из 39 утвержденных (в настоящее время ежесуточно работают 32–33 бригады). Из них 22 специализированные, 17 линейных, но это крайне недостаточно для обеспечения населения Бишкека экстренной медицинской помощью.

По словам заведующего отделением реанимации центра Егора Борисова, за 9 месяцев этого года выполнено 18389 вызовов (17720 за аналогичный период 2018–го). Количество же опозданий снизилось именно за счет внедрения автоматизированной системы управления.

Система создана для повышения качества обслуживания населения, для снижения смертности и тяжелых последствий, связанных с задержками при оказании неотложной медицинской помощи.

АСУ представляет собой комплекс сервисов и мобильных приложений, предназначенных для обеспечения автоматизации приема и обработки вызовов; управления бригадами (координирование, отслеживание и контроль); хранения информации о вызовах и ее оперативного использования; подготовки отчетности.

С октября в Центре экстренной медицины внедрена аудиозапись вызова (включается автоматически при нахождении бригады у пациента). Бригада имеет возможность записать видео происходящего на вызове, которое будет закреплено за электронной картой.

В 2019 году реализован второй этап АСУ ЦЭМ. Он подразумевает подключение стационаров и поликлиник города к информационной системе ЦЭМ. В пилотном режиме уже подключены городская клиническая больница №6 и объединенный центр семейной медицины Октябрьского района.

Стационарам передаются все сведения о пациенте при его госпитализации или поликлинике передаются все сведения о приписанном больном, помощь которому была оказана на дому. Врачи "скорой" своевременно могут сообщить своим коллегам в больницу, в которую везут больного, о его состоянии. А это очень важно, тем более когда речь идет о жизни и смерти.

В настоящий момент проводится подключение Республиканской клинической инфекционной больницы и городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи к информационной системе центра.

Аналогичная система будет внедрена в службу экстренной помощи Оша.