"Серые схемы" в Бишкеке не выдержали натиск Фемиды

В этом году столичная мэрия вернула городу большое количество объектов, долгое время находившихся в частных руках. В их числе детские сады, территории парков и даже автомобильные базы. В ближайшем будущем они начнут функционировать по своему основному профилю. Однако битва за муниципальную собственность продолжается.

С момента распада СССР и почти до конца десятых годов нынешнего века государственная и муниципальная собственность только так уходила с молотка. Нечистые на руку чиновники наживались на всем - здания, фабрики, заводы, оборудование, земельные участки и прочее незаконно передавались и продавались за копейки. И к тому моменту, когда власти наконец наложили мораторий на продажу земли в столице, этой самой земли практически не осталось.

Поэтому несколько лет назад мэрия начала трудоемкую работу по возврату своей собственности. Но просто так отменить собственные постановления прошлых лет городская администрация не может. Для каждого отдельного случая требуется решение суда.

В общем, пошла череда судебных разбирательств, некоторые длились по нескольку лет. Сначала народ не особо верил, что возможно вернуть в городскую собственность объекты, которые ушли другим владельцам. Но прокуратуры работали, и одно за другим здания, участки земли стали возвращаться. 2019 год и вовсе стал знаковым в этом плане.

Радость мам и пап

Особое место в списке "возвращенцев" занимают детские сады. Оно и понятно, действующие дошкольные учреждения перегружены в два раза. А во многих жилых массивах садов нет совсем. Да, эти новостройки возникли в результате самозахвата. Однако развивать их все равно приходится.

Вот поэтому новость о возврате сразу нескольких детсадов была воспринята горожанами с особой радостью. И первым значится детсад в 11–м микрорайоне.

Ранее здание занимал "Кыргызпатент", решение о его выселении было принято на одной из сессий городского кенеша. После этого вышло соответствующее постановление правительства, которое окончательно узаконило процедуру.

Тогда чиновники говорили, что на капитальный ремонт потребуется около 19 миллионов сомов. Недавно стало известно, что на эти цели из городского бюджета направлено 14 миллионов. И этого должно хватить, чтобы привести в порядок здание площадью 1064 квадратных метра, способное вместить 200 детей. К слову, земельный участок составляет 0,42 гектара.

Еще одно дошкольное учреждение, вернувшееся под крыло мэрии, расположено в микрорайоне №6. Ранее одну его часть арендовало отделение Социального фонда Октябрьского района.

Площадь здания составляет 1068 квадратных метров. В настоящий момент оно полностью освобождено и опечатано для последующей передачи на баланс Центра образования. В мэрии сообщили, что уже разработан проект распоряжения правительства, после согласования его с министерствами и ведомствами процедура принятия объекта в муниципальную собственность завершится.

Третий в списке детский сад расположен по адресу: Чокморова, 253. Он передан городу с баланса Бишкекского мясоконсервного комбината. Его площадь равна 1097 квадратным метрам. Но в отличие от предыдущих, он функционирует по целевому назначению, в нем воспитывается около 200 детей.

Четвертым стал объект на улице Нарвской. По площади он самый большой из перечисленных - 1294 квадратных метра. Но также способен вместить две сотни дошкольников. В настоящее время не функционирует, так как зданию требуется капитальный ремонт. Сотрудники мэрии уже ведут работу по регистрации права собственности.

Культура и досуг в придачу

Отдельно хотелось бы выделить возврат ипподрома "Ак–Кула", расположенного на улице Термечикова (бывшая Ипподромская). Управление муниципального имущества мэрии возвращало его в собственность мэрии совместно с прокуратурой Ленинского района. Общими усилиями им удалось в судебном порядке признать недействительным отчуждение объекта.

Благодаря этому были отменены все договоры купли–продажи недвижимости, расположенной на территории ипподрома. В общей сложности в муниципальную собственность возвращены 30 зданий и сооружений, а также земельный участок площадью 54 гектара.

Уже определен победитель конкурса на лучший эскизный проект–концепцию восстановления ипподрома. В скором времени обновленный объект будет готов принять посетителей.

Еще в нынешнем году чиновникам удалось отвоевать часть парка имени Фучика, где расположено недостроенное здание летнего кинотеатра. Площадь надела, который был передан в частное пользование еще в 1999 году, составляет 1,33 гектара. Решением Ленинского районного суда требование муниципалитета о признании недействительным договора купли–продажи удовлетворено. После завершения процедуры передачи участка на баланс городской администрации, последняя приступит к реконструкции.

Впрочем, парк Фучика не единственный рекреационный объект, территорию которого освободили от частников. Вторым таким стал сквер "Аламедин".

По данным мэрии, в 2005 году ОсОО "Аламедин базары" предоставили во временное пользование на условиях аренды сроком на 49 лет участок площадью 13 тысяч квадратных метров на пересечении улиц Буденного и Мусы Джалиля. Предполагалась реконструкция парка и размещение объектов соцкультбыта в легких конструкциях.

Однако земля использовалась не по целевому назначению. Кроме того, на территории работают 11 незаконно установленных павильонов. Поэтому управление землепользования и строительства демонтировало 16 объектов облегченного типа и вернуло в собственность города более 40 соток земли.

Столичным властям удалось вернуть себе и Бишкекский пассажирский автокомбинат. Еще в феврале 2010 года из–за банкротства предприятия специальный администратор продал его некоему гражданину. А в 2015 году представители мэрии обратились в суд о признании недействительным договора купли–продажи. Ведь сделка прошла с грубыми нарушениями законодательства.

И Фемида оказалась на стороне истцов. Комплекс, в который входят складские помещения площадью 666 квадратных метров, производственные помещения на 8 тысяч квадратных метров и земельный участок в 5 гектаров, вернули на баланс муниципалитета.

Работы еще хватит

Однако останавливаться еще рано, ведь в частных руках остается большое количество недвижимости, которую нужно вернуть городу. В ее числе помещение на первом этаже жилого дома, расположенного по адресу: улица Чокморова, 185, площадью 613 квадратных метров, а также полуподвальное помещение в доме на Турусбекова, 10, площадью 739 квадратов.

Также поступило требование от депутатов городского кенеша вернуть павильон "Ак–Суу" возле кинотеатра "Ала–Тоо", который, по мнению народных избранников, имеет историческую ценность.

Арендатор, по их словам, должен был следить за состоянием объекта. Но не делает этого. Более того, около года назад была попытка огородить территорию для возможного строительства. Благо, ее вовремя пресекли. Однако нет вероятности, что это не повторится.

Мэрия хочет возвратить в муниципальную собственность и Парк любви, расположенный возле озера Аэропортинское. Изначально он был передан в аренду на пять лет. Но потом срок продлили до 49. Здесь столичные власти хотят организовать парк здоровья со всеми необходимыми для этого сооружениями и атрибутами.

Отдельной строкой

Большая работа в текущем году велась и по взысканию долгов с недобросовестных арендаторов. Мэрия смогла пополнить бюджет на десятки миллионов сомов.

Например, очень показательным является дело о возврате 32 миллионов. Первомайский районный суд на такую сумму наказал бизнесменов, которые в 2015 году взяли в аренду участок площадью 0,1022 гектара, расположенный на проспекте Дэн Сяопина. Там они хотели построить торговую точку из легких конструкций.

Однако условия договора о своевременной оплате за пользование муниципальной землей арендаторы не выполнили. В итоге образовалась задолженность в 35,85 миллиона сомов и 8,96 миллиона - такой размер пени.

Правда, судебная инстанция взыскала только 32 миллиона, мотивировав решение тем, что срок исковой давности составляет три года. За этот промежуток и взыскана арендная плата.

Но управление земельных ресурсов с таким исходом не согласно и намерено обжаловать решение в Бишкекском городском суде.