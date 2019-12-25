В Кыргызстане появятся новые правила ПДД

Заместитель главы ГУОБДД Нур Сатыбалдиев сообщил, что в Кыргызстане скоро появятся новые правила дорожного движения.

В данное время создана рабочая группа по их разработке. "В этом направлении работа проводится, но преждевременно говорить об этом не могу. Когда будет готов пакет документов проекта, тогда можем озвучить, можете даже ознакомиться с ним на сайте правительства", - сказал Н.Сатыбалдиев.

Причину введения новых правил замглавы ГУОБДД объяснил тем, что ПДД Кыргызстана приводятся в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза, а также с ГОСТами.

Как он пояснил: "Основное - привести наше законодательство в соответствие с Венской конвенцией. С введением новых законов и кодексов хотим внести подзаконный акт и ввести новые правила дорожного движения".

После того как введем новые правила, водители не будут проходить переобучение.

"Планы в автошколах автоматически поменяются, и водители будут обучаться по новым правилам дорожного движения", - сказал представитель ГУОБДД. А те водители, которые уже получили водительское удостоверение, будут заниматься самоподготовкой, так как для них будут выпущены памятки по новым ПДД.

Напомню, что ранее сотрудников Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД КР избавили от обязанностей, которые они, как объяснили в ведомстве, не должны были исполнять.

Согласно внесенным изменениям, теперь инспекторы ГУОБДД могут проверить наличие у водителя только прав и техпаспорта. "Что касается остальных документов, то предъявлять их будут представителям налоговой службы. Понятно, что права останавливать автомобили у налоговиков нет. Поэтому они при необходимости будут дежурить вместе с сотрудниками ГУОБДД и сами проверять наличие и подлинность квитанций и полисов".

Кроме того, правила дорожного движения КР дополнили нормами, запрещающими перевозку детей в возрасте 12 лет на заднем сиденье мотоцикла, в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутствии специального кресла, соответствующего росту и весу ребенка.