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В Аламудунском районе мужчина зарезал свою жену и себя

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- Екатерина Улитина
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В Аламудунском районе мужчина убил ножом свою жену, а потом нанес себе смертельную рану. Об этом сообщает пресс-служба Чуйской области.

По данным ведомства, 24 декабря 2019 года в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение о поступлении женщины с ножевым ранением в военный госпиталь, расположенный в селе Беш-Кунгей. По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Сотрудники милиции установили личность молодой женщины, это оказалась 24-летняя Ы.П.

"Потерпевшая, от полученных телесных повреждений скончалась. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 130 (Убийство) УК КР.

Кроме этого примерно в 21:20 часов в милицию поступило другое сообщение о факте ножевого ранения молодого парня и поступлении его в территориальную больницу села Арашан. По предварительным данным ножевые ранения он нанес себе сам. По данному факту также незамедлительно был осуществлён выезд следственно-оперативной группы. На месте сотрудниками милиции установлено, что 28-летний Ч.Р., скончался от полученных телесных повреждений. Данный факт также был зарегистрирован в АИС ЕРПП.

В ходе досудебного производства было установлено, что вышеуказанные лица являются супругами, состояли в браке около 3 лет и воспитывали двоих несовершеннолетних детей.

По предварительной версии следствия между супругами произошла ссора на одной из улиц села Горная Маевка, мужчина нанес ножевое ранение своей супруге, после чего ранил себя сам.

В настоящее время в целях выяснения всех обстоятельств дела сотрудниками милиции проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия. Назначены соответствующие экспертизы. Досудебное расследование проводит ОВД Аламудунского района", - говорится в сообщении милиции.


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URL: https://www.vb.kg/384324
Теги:
Аламудунский район, убийство, Чуйская область, Кыргызстан, семья, ГУВД
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