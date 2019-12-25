Алмазбек Шабданов: Биржа поможет и борьбе с коррупцией в Кыргызстане

В наступающем году Кыргызская фондовая биржа намерена расширить свои возможности и укрепить позиции в рамках Евразийского экономического союза. Реализовать эти и другие и планы, по словам руководителя КФБ Алмазбека Шабданова, предусматривается, в том числе, благодаря укреплению взаимодействия с аналогичными структурами в странах ЕАЭС. В том числе, в России.

Алмазбек Султанбекович, недавно в прессе появилось сообщение о подписании соглашения о сотрудничестве между Кыргызской фондовой биржей и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей – крупнейшей в России. В чем суть этого документа?

- Это важное для нас соглашение, оно предусматривает установление и развитие контактов по различным направлениям. В частности, налаживание биржевой торговли в системах электронных торгов, обмен информационно-аналитическими материалами о рыночной ситуации на товарных рынках России и Кыргызстана, содействие взаимному приходу их компаний путем внедрения на биржах единых процедур аккредитации для участников торгов. Такое взаимодействие актуально для нас и в связи с развитием в Кыргызстане относительно нового товарно-сырьевого сектора КФБ. И здесь не обойтись без применения современных инструментов и технологий биржевой торговли. Поэтому для нас интересен опыт российских коллег. Причем не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве.

С москвичами тоже установлены контакты?

- Во время недавней рабочей поездки в Москву я провел целый день на Московской бирже. С ее специалистами, представляющими различные структуры этого крупнейшего в России биржевого холдинга, мы обсудили широкий круг вопросов. Говорили про специфику фондового рынка, работу с акционерами, с ценными бумагами, про обеспечение безрисковых торгов с точки зрения исполнения взаимных обязательств покупателем и продавцом, про программное обеспечение для торгов, чтобы рыночные отношения соблюдались в каждой сделке, про многое другое. И, естественно, договорились о взаимодействии

И что уже сегодня можно было бы взять на вооружение из практики Московской биржи?

- Из российского опыта мы можем брать все. Но, единственно, должны это делать с учетом наших местных факторов. Потому что масштабы деятельности Московской биржи и КФБ, конечно же, несопоставимы. Но все, что касается непосредственно инструментов фондового рынка, базисных факторов по увеличению эмитентов, улучшению качества управляющих, стимулированию роста акционеров – потенциальных инвесторов на местном рынке – все это важно и полезно. Также мы должны быть готовы к организации альтернативной секции валютных торгов, и здесь тоже будет востребован опыт московских коллег. Еще - и в том плане, чтобы, как говорится, избежать тех шишек, которые набили они, решая в свое время эти и другие актуальные задачи. Кыргызстан - маленькая страна и лишний раз создавать из-за ошибочных шагов стрессовые ситуации вовсе ни к чему. Тем более, что у нас даже маленькие негативные примеры очень долго потом ассоциируются с фондовым рынком. Но идти вперед, строго просчитывая каждый шаг, необходимо. И некоторые совместные шаги уже намечены.

Например?

- Мы договорились о проработке механизмов взаимного доступа брокеров на наши биржи. И это по силам организовать уже сегодня, чтобы граждане нашей республики могли напрямую покупать ценные бумаги на Московской бирже. Я предложил несколько вариантов, ее специалисты не против. Опять же надо учитывать, что возможности брокеров в России и Кыргызстане по капиталу – тоже две разные вещи. Самые крупные брокеры с той стороны вряд ли к нам зайдут, ведь даже если всех наших инвесторов собрать воедино, это будет лишь маленькая доля потенциала того клиента, которого этот брокер обслуживает. Поэтому надо исходить из того, чтобы у нас российский брокер имел технические возможности и еще и был лоялен к тому, чтобы развиваться в сторону как Кыргызстана, так и всего Евразийского экономического союза. Получив пул таких брокеров в России и наладив их диалог с отечественными коллегами, мы откроем возможность для выхода наших компаний на ту же Московскую биржу. И, соответственно, когда у нас будет выпуск ценных бумаг, сможем привлекать при помощи этих брокеров каких-то инвесторов и к нам.

Какие риски возникают сегодня в этой сфере в Кыргызстане?

- Скажем, при договорных сделках, у россиян это называется внебиржевой рынок, у нас – метод прямых заявок, когда покупатель и продавец договариваются между собой и потом по определенной цене проводят какую-то сделку. Возможный риск тут - неисполнение обязательств одной из сторон. Потому что договор это договор, а между сторонами он может в другой юридической плоскости рассматриваться. Также проблема – определение рыночной цены по конкретному инструменту. Пусть это будет валюта, денежный рынок, ценные бумаги, но как определиться: это рыночная цена, справедливое ценообразование или предмет манипулирования? Разные вопросы возникают, и все они должны четко прорабатываться.

Недавно вы приняли участие в международной конференции в Москве, посвященной перспективам евразийской интеграции, стали участником сессии "Интеграция финансовых рынков государств – участников Евразийского банка развития". Как выглядят возможности Кыргызской фондовой биржи в масштабах Евразийского экономического союза?

- Приходится учитывать, что внутренний потенциал КФБ ограничен многими факторами, из всех стран ЕАЭС у нас пока только сектор фондового рынка представлен. На нашем рынке есть акции, облигации, также предусмотрено параллельное размещение на площадке КФБ государственных ценных бумаг. Но объем при размещении несоразмерно мал. Имеющейся нормативной базы вполне достаточно для производных ценных бумаг, но фактически их обращение на нашем фондовом рынке еще не присутствует.

Так что интеграция в соответствующее пространство ЕАЭС еще не достаточно глубокая. Но перспективы есть. Привлечение инвестиций за последние несколько лет имеет положительную динамику. Это связано со многими факторами, в том числе со стабильностью нашей национальной валюты. Кроме того, законодательство Кыргызстана экспортно ориентировано, нормативная база либеральна к внешней торговле, как по вхождению инвестиций, так и по получению доходов от них. Все это работает и на интеграцию. Среди наших приоритетов - увеличение секторов, инструментов, ликвидности, количества участников, без чего невозможно развитие и внутреннего рынка.

С какими еще партнерами в ЕАЭС, помимо российских, устанавливает партнерство КФБ?

- Один из наших крупных акционеров - Казахстанская фондовая биржа. Налаживаем связи с Белорусской универсальной товарной биржей. В прошлом году президент Кыргызстана подписал Указ о создании товарного сектора на КФБ. И мы считаем, что она будет двигаться в сторону универсализации, в том числе и при взаимодействии с партнерами в ЕАЭС. Об этом шла речь и на упомянутой конференции в Москве.

О чем-то договорились на ней?

- Я подтвердил заинтересованность КФБ в выстраивании диалога с биржами государств СНГ и Евразийского экономического союза. Заявил, что нам важен опыт наших коллег в этих странах. И предложил ввести статус переходной биржи ЕАЭС. Подчеркнул: это было бы очень интересно развивающимся биржам и не создавало бы конкуренцией другим. Ведь если мы говорим о Союзе, то потенциал каждой биржи в ЕАЭС должен развиваться в том темпе, чтобы конкурировать с другими, внешними экономическими союзами. А такой переходной статус помог бы вырасти фондовому рынку конкретной страны, поддерживать более продуктивный диалог с регуляторами. Директор казначейства Евразийского банка развития Данияр Имангалиев, который был модератором этой сессии, поддержал меня. Он сообщил о том, что у ЕАБР уже есть рабочая группа в составе представителей нескольких бирж. И пригласил меня к участию в ней, пообещав, что эта группа рассмотрит и мое предложение.

Интерес Кыргызской фондовой биржи состоит в том, чтобы диалог с партнерами был как можно более продуктивным. Представители Московской биржи, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей, Центробанка России, Федеральной таможенной службы РФ, с которыми я встречался, едины во мнении: биржа – это еще и эффективный механизм, исключающий коррупцию в любой из сделок. Поскольку предоставляет равный доступ всем ее участникам, которые взаимодействуют обезличенно, и тем самым обеспечивает выполнение их обязательств, исключая риски по манипулированию.