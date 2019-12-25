Сооронбай Жээнбеков: Деньги найти можно!

Сооронбай Жээнбеков сегодня на итоговой пресс-конференции заявил, что государство изменит политику в области внешних займов. По его словам, усилия будут направлены на снижение внешнего долга и на поиск долгосрочных кредитов и грантов.

- Деньги найти можно! - заявил президент.

Также он коснулся темы заработных плат сотрудников МВД.

- В следующем году на 40% увеличат зарплату сотрудникам МВД. В основном это коснётся младшего милицейского состава. В этом году их число было увеличено за счёт сокращения центрального аппарата МВД, - добавил он.