Сооронбай Жээнбеков: Деньги найти можно!

В целом считаю, что программа президента идет в правильном направлении. Хорошо что он уделяет внимания сотрудникам МВД, если им поднять зарплаты то многие не будут уходить из органов.
Сооронбай Жээнбеков сегодня на итоговой пресс-конференции заявил, что государство изменит политику в области внешних займов. По его словам, усилия будут направлены на снижение внешнего долга и на поиск долгосрочных кредитов и грантов.
- Деньги найти можно! - заявил президент.
Также он коснулся темы заработных плат сотрудников МВД.
- В следующем году на 40% увеличат зарплату сотрудникам МВД. В основном это коснётся младшего милицейского состава. В этом году их число было увеличено за счёт сокращения центрального аппарата МВД, - добавил он.