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Сооронбай Жээнбеков: Деньги найти можно!

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- Екатерина Улитина
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Сооронбай Жээнбеков сегодня на итоговой пресс-конференции заявил, что государство изменит политику в области внешних займов. По его словам, усилия будут направлены на снижение внешнего долга и на поиск долгосрочных кредитов и грантов.

- Деньги найти можно! - заявил президент.

Также он коснулся темы заработных плат сотрудников МВД.

- В следующем году на 40% увеличат зарплату сотрудникам МВД. В основном это коснётся младшего милицейского состава. В этом году их число было увеличено за счёт сокращения центрального аппарата МВД, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/384330
Теги:
Ала-Арча, президент, Кыргызстан, пресс-конференция, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Байыш
25.12.2019, 11:59

В целом считаю, что программа президента идет в правильном направлении. Хорошо что он уделяет внимания сотрудникам МВД, если им поднять зарплаты то многие не будут уходить из органов. 

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