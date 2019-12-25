На Камчатке осудят кыргызстанку за незаконный переход границы

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительный акт по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы России 31-летней гражданкой Кыргызстана. Дело, по информации надзорного органа, передано в суд.

Как сообщается, такое правонарушение подсудимая совершила дважды. Первый раз ее выдворили за пределы страны четыре года назад из-за нарушения режима пребывания на территории РФ. Запрет на возвращение был наложен до 2020 года. Но у себя на родине женщина поменяла паспорт и попыталась попасть на Камчатку через Новосибирск. Там ее разоблачили и отправили обратно.

Однако в Кыргызстане его жительница опять обменяла паспорт и, минуя уже другой пограничный пункт, все-таки смогла вернуться на Камчатку. Но ее задержали в местном аэропорту.

Установлено, что до первого выдворения женщина трудилась на одном из вещевых рынков Петропавловска-Камчатского (административный центр Камчатского края). В Кыргызстане у нее двое несовершеннолетних детей, которые находятся на попечении ее родителей.