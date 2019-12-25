Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На Камчатке осудят кыргызстанку за незаконный переход границы

150  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратура Камчатского края утвердила обвинительный акт по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы России 31-летней гражданкой Кыргызстана. Дело, по информации надзорного органа, передано в суд.

Как сообщается, такое правонарушение подсудимая совершила дважды. Первый раз ее выдворили за пределы страны четыре года назад из-за нарушения режима пребывания на территории РФ. Запрет на возвращение был наложен до 2020 года. Но у себя на родине женщина поменяла паспорт и попыталась попасть на Камчатку через Новосибирск. Там ее разоблачили и отправили обратно.

Однако в Кыргызстане его жительница опять обменяла паспорт и, минуя уже другой пограничный пункт, все-таки смогла вернуться на Камчатку. Но ее задержали в местном аэропорту.

Установлено, что до первого выдворения женщина трудилась на одном из вещевых рынков Петропавловска-Камчатского (административный центр Камчатского края). В Кыргызстане у нее двое несовершеннолетних детей, которые находятся на попечении ее родителей.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384333
Теги:
граница, Россия, суд, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  