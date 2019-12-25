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Сооронбай Жээнбеков признался, что ему больно смотреть на членов СДПК

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков в ходе итоговой пресс-конференции пообещал, что приложит все условия, чтобы парламентские выборы 2020 прошли законно и открыто.

- Следующий год будет очень политизирован, некоторые политики будут стараться заработать очки, кто-то начнёт грязную игру. Это уже начинается. Но я буду стараться, чтобы выборы прошли по законам. Я сам выходец из одной партии . Эта партия всегда боролась за справедливость, всегда была в авангарде. Сегодня я не являюсь членом этой партии. Но мне больно за своих бывших сопартийцев. Не буду скрывать, они заходят ко мне и спрашивают, что им делать дальше. Но я не могу им теперь помочь. Я говорю, чтобы создавали новую партию или примкнули к действующим, - сказал президент.

Кроме того, комментируя проходной порог на выборах, он отметил, что считает, что все правила проведения выборов должны быть установлена за год.

- Но этот вопрос должен решать парламент, - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, ранее депутаты инициировали и приняли закон увеличивающий порог на выборах до 9%. Теперь в ЖК внесён закон, снижающий порог до 5%.


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URL: https://www.vb.kg/384335
Теги:
выборы, Кыргызстан, СДПК, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Марат
25.12.2019, 12:57

Да сдпк почти развалился, потерял свою ценность Караиулкина, Кодуранова превратили сдпк в свою личную партию

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