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В Москве прошел международный турнир по футболу на приз имени Айтматова

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- Евгений Денисенко
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Турнир по футболу среди диаспоральных организаций стран-членов ЕАЭС и СНГ "Кубок Евразийского единства" состоялся в Москве. Он был организован посольством КР в РФ, при содействии общественной организации "Талас коому". И посвящался памяти народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова, в связи с недавней годовщиной со дня его рождения (12 декабря).

"Цель этого спортивного мероприятия - укрепление межнациональных и дружественных связей, пропаганда здорового образа жизни и евразийской духовной близости братских народов", - отметили в дипмиссии.

В турнире, проходившем на столичном стадионе "Олимп", приняли участие 44 футбольные команды, сформированные из уроженцев Армения, Казахстана, Таджикистана, а также представителей российских Екатеринбурга, Новосибирска и Воронежа. Кроме этого, на площадке стадиона играли 38 команд кыргызской диаспоры в Москве.

Открывая состязания, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов отметил, что турнир позволит всем участникам вновь почувствовать историческую, духовную общность наших братских народов. По словам дипломата, весьма символично, что это мероприятие проводится в рамках юбилея Евразийского экономического союза, его пятилетия. Также посол процитировал самого Айтматова, который говорил: "Россия является и остается ядром евразийской оси. Мы - люди одной цивилизации".

Победителем Кубка с призом в 100 тысяч рублей стала таджикская сборная.

Кыргызские команды "Бакай-Ата" из Новосибирска и "Тосор" из Москвы заняли соответственно второе и третье места, отмеченные наградами в 70 и 50 тысяч рублей. Кроме того, почетными грамотами посольства были отмечены лучшие игрок, вратарь, нападающий, тренер и судья, а также соорганизаторы турнира, представители общественной организации "Лига Ынтымак".


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URL: https://www.vb.kg/384337
Теги:
турнир, футзал, диаспора, Москва, Кыргызстан, посол, Аликбек Джекшенкулов
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