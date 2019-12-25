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Жээнбеков про Феминнале: Это унижение женщины

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- Екатерина Улитина
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Президент Сооронбай Жээнбеков на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о Феминнале сообщил, что считает обнаженную женщину в музее - унижением.

- В Кыргызстане всегда с трепетом относились к женщинам. В первую очередь женщины - матери, сестры, дочери. Но появиться обнаженной на людях считалось унижением и даже наказанием, - сказал президент.

Он отметил, что незадолго до Феминнале встречался с директором музея ИЗО Мирой Джангарачевой. Она сказала, что в музее ни разу не проводили ремонт.

- Я знаю, что сейчас в музей назначен новый директор. Она хороший специалист и я верю, что у музея хорошее будущее,- заключил глава Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/384339
Теги:
музей, культура, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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