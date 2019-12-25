Жээнбеков про Феминнале: Это унижение женщины

Президент Сооронбай Жээнбеков на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос о Феминнале сообщил, что считает обнаженную женщину в музее - унижением.

- В Кыргызстане всегда с трепетом относились к женщинам. В первую очередь женщины - матери, сестры, дочери. Но появиться обнаженной на людях считалось унижением и даже наказанием, - сказал президент.

Он отметил, что незадолго до Феминнале встречался с директором музея ИЗО Мирой Джангарачевой. Она сказала, что в музее ни разу не проводили ремонт.

- Я знаю, что сейчас в музей назначен новый директор. Она хороший специалист и я верю, что у музея хорошее будущее,- заключил глава Кыргызстана.