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Сооронбай Жээнбеков: Я сам пригласил Бекназарова на должность посла

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- Екатерина Улитина
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Сооронбай Жээнбеков во время пресс-конференции прокомментировал назначение Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии.

- Я сам пригласил его на эту должность. Азимбек Бекназаров из той породы людей, которые всегда и всем говорят в лицо. Он и раньше был в авангарде борьбы с коррупцией. Я хотел бы направить его энергию в созидательное русло. Думаю, что он сможет на посольской должности внести свой вклад, - сказал президент.

Кроме того, он рассказал своё мнение о Турсунбеке Акуне.

- Он очень оригинальный человек. У него вообще нет никаких рамок. Ему все-равно, кому он говорит то что думает, - добавил Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/384341
Теги:
Азимбек Бекназаров, Сооронбай Жээнбеков, Турсунбек Акун, президент, посол
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Комментарии
Лели
25.12.2019, 14:37

Время все покажет, справится он

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Венера
25.12.2019, 14:50

Он был ген. прокурором, депутатом, думаю и с посольством справиться

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