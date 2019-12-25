Сооронбай Жээнбеков: Я сам пригласил Бекназарова на должность посла

Сооронбай Жээнбеков во время пресс-конференции прокомментировал назначение Азимбека Бекназарова на должность посла Кыргызстана в Малайзии.

- Я сам пригласил его на эту должность. Азимбек Бекназаров из той породы людей, которые всегда и всем говорят в лицо. Он и раньше был в авангарде борьбы с коррупцией. Я хотел бы направить его энергию в созидательное русло. Думаю, что он сможет на посольской должности внести свой вклад, - сказал президент.

Кроме того, он рассказал своё мнение о Турсунбеке Акуне.

- Он очень оригинальный человек. У него вообще нет никаких рамок. Ему все-равно, кому он говорит то что думает, - добавил Сооронбай Жээнбеков.