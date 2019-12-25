Из–за "паркунов" изменили маршрут автобуса

Столичные власти приняли решение изменить схему движения автобусного маршрута № 36. Причиной послужил узкий участок дороги, который ко всему прочему с обеих сторон постоянно запаркован легковыми авто, мешающими проезду габаритных пассажирских машин.

Ситуация с парковками в столице в последние годы ухудшилась многократно. И виной тому не только увеличение числа транспортных средств, колесящих по нашим дорогам. Эта тенденция характерна для многих крупных городов мира. Но если там проблему стараются хоть как–то решать, то у нас все пустили на самотек. Ни тебе специально отведенных территорий, ни тем более многоярусных парковок. Да что там, даже вдоль дорог порядок навести не могут.

Результат, как говорится, налицо. Под стоянку частенько используется проезжая часть дорог. Для движения же остается порой всего по одной полосе в каждую сторону. И это даже на достаточно больших артериях. Про внутримикрорайонные и межквартальные улочки и говорить нечего - они забиты под завязку. И бездействие мэрии по решению этой проблемы породило большое количество нерадивых автолюбителей, паркующих свои колымаги на газонах, и даже на остановочных площадках.

И вот по такому забитому городу приходится передвигаться троллейбусам и автобусам. В часы пик они с трудом протискиваются мимо школ и садов, возле которых сердобольные мамаши и папаши паркуются в два, а порой и в три ряда. При этом многие из них уверены, что включенная аварийная сигнализация позволяет нарушать правила дорожного движения.

Однако еще ни разу не было такого случая, чтобы из–за постоянно забитой "паркунами" улицы пришлось менять схему движения муниципального автобуса. И вот первый прецедент. На днях мэрия изменила маршрут № 36, который курсировал между жилмассивом "Ак–Ордо" и заводом "Шоро".

Напомним, направление восстановили после многолетнего простоя. Это стало возможным благодаря покупке шестидесяти новых машин. Было решено пустить транспорт по улице Осмонкула - от проспекта Жибек Жолу до конечной остановки у предприятия.

Но именно эти 1300 метров и стали большой проблемой. Со слов шоферов, дорога и без того не сильно широкая. Так с обеих сторон она заставлена машинами местных жителей. Для проезда остается лишь одна полоса, проехать по которой на огромной махине очень проблематично.

Для изучения вопроса на место выезжала комиссия, состоящая из представителей управления городского транспорта мэрии, патрульной милиции, Свердловской райадминистрации и квартальных комитетов. Чиновники решили, что во избежание дорожно–транспортных происшествий лучше изменить схему движения маршрута. И теперь автобус № 36 не заезжает на Осмонкула. Он движется по Жибек Жолу, до Курманжан Датки, поворачивает налево на Салиевой и уже по ней едет на новую конечную, на Лермонтова.

К слову, с аналогичными проблемами сталкиваются не только водители автобусов, но и снегоуборочных машин. Из–за припаркованных вдоль обочин машин они не могут проводить полноценную очистку улиц от снега и подсыпку реагентами. А в летнее время эти полосы остаются не убранными.

Но удивительное в этой ситуации то, что жалуется мэрия - организация, которая обязана создавать условия для горожан, и, в частности, для автомобилистов, чтобы им было где парковаться. При этом даже на имеющихся стоянках порядок не могут навести уже который год. Также который год не могут заставить автоинспекцию выполнять свои прямые обязанности и наказывать тех, кто паркуется в запрещенных местах.

Хотя оно и понятно. Ведь гораздо проще изменить схему движения автобуса.