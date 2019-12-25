Как сохранить ясность ума в первое утро нового года?

Как сохранить ясность и трезвость ума в первое утро нового года? Не мучиться от болей желудка и других органов, поскольку праздник у нас привыкли встречать от души, за столом, где, как говорится, есть что выпить и чем закусить.

- Как врач хочу предупредить, чем обжорство всегда опасно, и посоветовать, какие блюда полезнее, а главное, от какой еды вы потом не будете мучиться болями, - говорит постоянный консультант рубрики "Здравпункт" врач–диетолог Баян Сманова.

- И начнем с разговора о майонезе. Рекомендую: будьте осторожнее с ним. Если есть возможность заменить его на нежирную сметану, винный соус, лимонный сок, оливковое масло или нежирный йогурт, сделайте это ради своего здоровья и здоровья ваших близких. Ради блага собственной печени и поджелудочной железы откажитесь также от пирогов и тортов. Из–за большого количества съеденной острой и соленой пищи происходит отложение солей. Попавшая в организм еда не успевает полностью перевариться. Животный белок, превращаясь во вредные азотистые соединения, наносит тяжелый удар по печени, поджелудочной железе, желудку.

Постарайтесь не совмещать мясные продукты с молочными. С мясом предпочтительнее овощи, а с молочными продуктами - зелень и фрукты. Не стоит забывать о приправах - хрене и чесноке, которые улучшают пищеварение. Не ешьте корочку запеченных в духовке кур, как бы она аппетитно ни выглядела. Если, конечно, вы не враг своему организму.

Закусывать любой алкогольный напиток все–таки желательно жирной пищей, а не всякими соленьями. Бороться со свободными радикалами, образующимися при употреблении алкоголя, поможет и жирная рыба, которая содержит полиненасыщенные жирные кислоты, витамины Д и Е. Они как раз и противостоят свободным радикалам. Морской окунь, форель, осетрина, семга будут полезным дополнением к вашему столу.

И не смешивайте спиртное. Это чревато. Если уж смешивать, например, вина, то пейте сладкое после сухого, а не наоборот. Есть и другие правила употребления спиртного. Например, шампанское надо пить, только предварительно плотно закусив. Поэтому перед тем как поднять бокал под бой курантов, обязательно поешьте. Выпитое натощак шампанское повышает уровень кислотности, оно противопоказано тем, у кого имеются проблемы с поджелудочной железой. И напоминаю, не ешьте шоколад после шампанского. И железе, и желудку не нравится их соседство.

Не запивайте спиртное газировкой. Она усиливает всасывание алкоголя. Не задерживайте во рту алкогольные напитки, не пользуйтесь соломинкой для коктейлей, если не хотите быстро опьянеть. В ротовой полости большое количество кровеносных сосудов. Через них организм стремительно напитывается градусами, и человек быстро пьянеет. Поэтому чем быстрее вы проглотите жидкость, тем лучше. Если чувствуете, что резко опьянели, надо выжать лимон и выпить его сок. Перед застольем не помешают ложечка оливкового масла или кусочек сала, которые поспособствуют выделению желудочного сока.

Чтобы встретить Новый год не под столом, а за столом, надо соблюдать еще несколько, в общем–то, простых правил. Не пить алкоголь натощак, поскольку страдают стенки кишечника и желудка. Это вообще железное правило не только в новогоднюю ночь. Если человек плотно поел, а затем выпил, то опьянение наступает гораздо позже и не так резко.

Ну и, конечно, выпитым рюмкам и бокалам надо знать счет. Если метать одну за другой, то никакой совет не поможет. Кстати, у печени есть определенный резерв. Скажем, если ваш вес 80 килограммов, то без особого ущерба здоровая печень переработает до 300 граммов той же водки. А если больше, начнутся проблемы. Они связаны с обезвоживанием организма, нарушением кислотно–щелочного баланса и водно–солевого обмена.

После праздников устройте хотя бы один разгрузочный день, чтобы почистить печень. Можно есть заправленные растительным маслом салаты, например, из моркови и других овощей. Либо сесть на кисломолочную диету. Из напитков желательна минеральная вода, но не газированная. Можно также употреблять нежирное мясо.

Исключаем сладкие фрукты. Даже в качестве десерта. Они, сочетаясь с жирными и мясными блюдами, создадут среду, благоприятную для брожения. В результате вам обеспечены вздутие живота, отрыжка, газы.