В России отыскали разыскиваемых в Кыргызстане правонарушителей

Совместными усилиями сотрудников представительства МВД КР в РФ, правоохранительных органов России и Кыргызстана на российской территории задержан ряд граждан республики, находившиеся в розыске у себя на родине. Для решения этих задач в РФ по распоряжению министра внутренних дел КР были откомандированы сотрудники Службы криминальной милиции ведомства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение десятерых кыргызстанцев, которые сейчас отбывают наказание в российских колониях. В их числе 33-летний и 35-летний М.И. – за убийство, 41-летний А.А. – за разбой, 29-летний А.Н. -

за вымогательство, 25-летний У.Э. – за кражу, 40-летний Б.Б. – за угон, 32-летний С.К. и 34-летний – за хулиганство, 41-летний Т.А. и 35-летний Б.А. - за побег.

Еще десять граждан КР задержаны и водворены в СИЗО, после чего, по завершении всех необходимых процедур, их ожидает экстрадиция на родину. Это 36-летний А.С. и 29-летний Ж.О. (разбой), 24-летний Э.Б. (причинение тяжкого вреда здоровью, 54-летний Д.А. и 20-летний М.Э.(кража), 52-летний Р.Г., 43-летний А.А., 34-летний М.А., 44-летний А.Д. и 29-летний Э.Ж. (мошенничество).

Еще двое разыскивавшихся за тяжкое преступление умерли в России при различных обстоятельствах.

В представительства МВД КР в РФ также напомнили о недавнем задержании в РФ лиц, грабивших и вымогавших деньги у своих соотечественников-кыргызстанцев, или же совершивших у себя на родине преступлений с причинением значительного материального ущерба.