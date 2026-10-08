На рынках Бишкека картофель продают в несколько раз дороже

В Бишкеке розничные цены на картофель составляют в среднем 35–45 сомов за килограмм, однако на отдельных рынках стоимость отборного картофеля достигает 60 сомов. В Иссык-Кульской области цены колеблются от 30 до 40 сомов. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана.

Мониторинг провела Служба антимонопольного регулирования при Минэкономики. Специалисты изучили цены на крупных рынках столицы, включая Аламединский, Ортосайский и "Ак-Эмир", а также в Иссык-Кульской области.

На Аламединском рынке картофель продается по 30–45 сомов за килограмм в зависимости от сорта.

На Ортосайском рынке стоимость картофеля в мешках составляет 30–35 сомов за килограмм, а на розничных прилавках – 40–45 сомов. По словам торговцев, закупочная цена у фермеров составляет 24–25 сомов.

На рынке "Ак-Эмир" отборный картофель стоит 50–60 сомов за килограмм. При этом картофель в пятикилограммовых пакетах продается по 35 сомов за килограмм. В расположенных рядом овощных павильонах его можно приобрести по 40 сомов с возможностью выбора.

В оптовых рядах рынков картофель в мешках реализуется по 20–25 сомов за килограмм.

По информации Минэкономики, при продаже непосредственно с поля стоимость картофеля составляла 12–15 сомов за килограмм. Сейчас, после завершения уборки урожая, фермеры предлагают его по оптово-отпускной цене 15–17 сомов в зависимости от сорта и вида.

По словам сельхозпроизводителей, в настоящее время они продают лишь часть собранного урожая, чтобы частично покрыть расходы. Остальной картофель закладывают на хранение.

В министерстве пояснили, что розничная стоимость картофеля зависит от оптово-отпускной цены и цепочки посредников между производителем и покупателем.

Кроме того, на рынке "Ак-Эмир" лук продается по 40–50 сомов за килограмм, капуста – по 50 сомов, морковь – по 60 сомов.