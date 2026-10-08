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Замначальника Тонского РОВД отделался общественными работами

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- Алина Мамаева
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В Иссык-Кульской области разгорелся скандал вокруг заместителя начальника Тонского РОВД. Супруга офицера обвинила его в домашнем насилии после того, как обнаружила в его телефоне интимные снимки, предназначавшиеся коллегам милиционера. Врачи зафиксировали у пострадавшей легкие телесные повреждения, однако сам офицер вину отрицает и активно оспаривает выводы судебно-медицинской экспертизы.

Пока следствие ждет результатов повторной комиссионной экспертизы, МВД и суд отреагировали на инцидент дисциплинарными мерами. Так, замглавы районной милиции вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, а Тонский районный суд приговорил его всего лишь к 40 часам общественных работ, но не за само насилие, а за игнорирование выданного жене охранного ордера. Окончательное решение по уголовному делу будет принято после завершения всех медицинских проверок.


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URL: https://www.vb.kg/462149
Теги:
избиение, Иссык-Кульская область, семейное насилие, фотография, милиция
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