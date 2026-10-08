Замначальника Тонского РОВД отделался общественными работами

В Иссык-Кульской области разгорелся скандал вокруг заместителя начальника Тонского РОВД. Супруга офицера обвинила его в домашнем насилии после того, как обнаружила в его телефоне интимные снимки, предназначавшиеся коллегам милиционера. Врачи зафиксировали у пострадавшей легкие телесные повреждения, однако сам офицер вину отрицает и активно оспаривает выводы судебно-медицинской экспертизы.

Пока следствие ждет результатов повторной комиссионной экспертизы, МВД и суд отреагировали на инцидент дисциплинарными мерами. Так, замглавы районной милиции вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии, а Тонский районный суд приговорил его всего лишь к 40 часам общественных работ, но не за само насилие, а за игнорирование выданного жене охранного ордера. Окончательное решение по уголовному делу будет принято после завершения всех медицинских проверок.