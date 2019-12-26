Рождественская ярмарка в Бишкеке: Мэрия каждому приготовила подарок

В Бишкеке возле памятника Курманджан Датки на площади открылась рождественская ярмарка. Здесь каждый сможет приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей: украшения, сладкие пряники, посуду ручной работы, сувениры, эко-продукты, мед, чаи и многое другое.

Сердце ярмарки - фирменный горячий кофе, шоколад и волшебное печенье с логотипом мэрии от "Бублика".

Каждый посетитель ярмарки может получить подарок от мэрии - взять бесплатно карточку "Тулпар" для проезда в общественном транспорте. В обычные дни карточка будет платной, но пока проект с безналичной оплатой только начинает работать, мэрия ищет горожан, которые на себе испытают новую систему и расскажут о своих впечатлениях. Свои сообщения можно оставлять по номеру: 0703 075 727.

Пользоваться карточками "Тулпар" можно с сегодняшнего дня во всех автобусах и троллейбусах, где установлены валидаторы.