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Рождественская ярмарка в Бишкеке: Мэрия каждому приготовила подарок

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке возле памятника Курманджан Датки на площади открылась рождественская ярмарка. Здесь каждый сможет приобрести необычные подарки на Новый год для близких и друзей: украшения, сладкие пряники, посуду ручной работы, сувениры, эко-продукты, мед, чаи и многое другое.

Сердце ярмарки - фирменный горячий кофе, шоколад и волшебное печенье с логотипом мэрии от "Бублика".

Каждый посетитель ярмарки может получить подарок от мэрии - взять бесплатно карточку "Тулпар" для проезда в общественном транспорте. В обычные дни карточка будет платной, но пока проект с безналичной оплатой только начинает работать, мэрия ищет горожан, которые на себе испытают новую систему и расскажут о своих впечатлениях. Свои сообщения можно оставлять по номеру: 0703 075 727.

Пользоваться карточками "Тулпар" можно с сегодняшнего дня во всех автобусах и троллейбусах, где установлены валидаторы.


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URL: https://www.vb.kg/384365
Теги:
мэрия, Новый год, ярмарка, Бишкек, общественный транспорт
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