Теперь наверняка. Азимбек Бекназаров назначен послом в Малайзию

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил послом Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова.

Аппарат президента отмечает, что глава государства подписал соответствующий указ.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков подписал документы о назначении еще двух послов Кыргызстана. Абдилатиф Жумабаев назначен Послом Кыргызстана в ОАЭ. Глава дипломатической миссии в Швейцарии, Италии, Княжестве Лихтенштейн и постоянный представитель КР в ООН Данияр Мукашев теперь назначен еще и послом Кыргызстана в республике Сан-Марино.