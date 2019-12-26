Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Теперь наверняка. Азимбек Бекназаров назначен послом в Малайзию

247  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков назначил послом Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова.

Аппарат президента отмечает, что глава государства подписал соответствующий указ.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков подписал документы о назначении еще двух послов Кыргызстана. Абдилатиф Жумабаев назначен Послом Кыргызстана в ОАЭ. Глава дипломатической миссии в Швейцарии, Италии, Княжестве Лихтенштейн и постоянный представитель КР в ООН Данияр Мукашев теперь назначен еще и послом Кыргызстана в республике Сан-Марино.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384367
Теги:
Азимбек Бекназаров, Сооронбай Жээнбеков, посольство, президент, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  