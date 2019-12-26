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В Бишкеке пройдет Олимпийский бал

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- Вячеслав Аникин
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25 января в Бишкеке состоится Олимпийский бал с участие президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Об этом VB.KG сообщил генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета КР Саламат Эргешов.

По его словам, на на этом мероприятии состоится чествование наших лучших атлетов и тренеров, руководителей спортивных федераций и клубов, ответработников, а также рядовых граждан, которые успешно выполнили нормативы по физической подготовке. Перед участниками мероприятия выступят ведущие мастера искусств нашей республики. Точное время и место проведения Олимпийского бала, по словам Саламата Эргешова, уточняется.

Необходимо отметить, что олимпийские балы в стране не проводились более десяти лет. Их любил организовывать первый президент Национального олимпийского комитета КР Эшим Кутманалиев (скончался в 2013 г). Затем итоги уходящих годов в торжественной обстановке стало подводить Государственное Агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, а в последнее время даже эти мероприятия были отменены. Лишь 23 декабря в одном из ресторанов Бишкека прошло чествование лауреатов спортивного сезона.


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URL: https://www.vb.kg/384378
Теги:
НОК, праздник, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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