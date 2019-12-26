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Виктора Малюженко в Джалал-Абадской области признали лучшим руководителем

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- Светлана Лаптева
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В Джалал-Абаде подвели итоги работы за 2019 год. Лучшим руководителем по области назван глава общественной организации "Славянская диаспора" Виктор Малюженко.

Награду вручил руководитель Ассамблеи народов Кыргызстана по Джалал-Абадской области Каныбек Аттокурович Тилекеев.

Он отметил, что за небольшой срок у Виктора Малюженко получается сплотить людей как в своей диаспоре, так и активно участвовать в мероприятиях, которые проводит Ассамблея народов Кыргызстана.

- Хорошо, что к своей общественной работе он подходит творчески. Организован детский ансамбль, причем снимаются ролики с песнями о дружбе, которые разлетаются по миру. Отлично проведен праздник Масленницы, рассказывающий о традициях, людям было весело, и у молодых и у пенсионеров был повод встретиться. Мы были рады, что пришли люди, которые годами сидят дома. А ведь это важно вовлекать в общественные мероприятия как можно больше людей. Иногда для людей гораздо важнее общение, которое спасает от одиночества. Важнее ощущать свою нужность. В общине отлично провели и День 9 мая,молодежь организовала автопробег по городу -это было красиво. Молодежь шефствует над приютом, работает с детьми, даже спортплощадку построили. Всей общиной собирают деньги на подарки для жителей дома престарелых в Сузаке, уже поздравили 3 ветеранов Великой Отечественной войны. И много других планов. - рассказал Каныбек Аттокурович.


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URL: https://www.vb.kg/384380
Теги:
Джалал-Абадская область, награда, диаспора, Кыргызстан, активисты
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