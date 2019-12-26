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Пострадавших в ДТП в Оренбуржье граждан КР выписали из больницы

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- Евгений Денисенко
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Иностранных граждан, пострадавших в происшедшей 8 декабря аварии на трассе Оренбург - Акбулак в Оренбургской области, выписали из больницы. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

"Выписали последнего пострадавшего, все в удовлетворительном состоянии", - отметили в Минздраве.

Напомним, что это ДТП произошло на 76-м километре трассы Оренбург - Акбулак. Здесь столкнулись грузовой автомобиль "Мерседес" и минивэн "Тойота", которые затем загорелись. В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудников экстренных служб, пришлось привлечь пять единиц техники.

Установлено, что "Мерседесем" управлял водитель из Узбекистана, который после аварии попал в хирургическое отделение, "Тойотой" – кыргызстанец, перевозивший своих соотечественников. Его и еще трех пассажиров минивэна спасти не удалось. Погибшие – граждане КР 38, 35, 25 и 20 лет. Их тела после выполнения всех необходимых процедур были отправлены в Кыргызстан

Еще троих срочно госпитализировали в Соль-Илецкую городскую больницу, врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Соболезнование родным и близким погибших выразил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Он дал поручения министерствам иностранных дел, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, другим соответствующим службам Кыргызстана оказывать необходимое содействие в решении вопросов, связанных с отправкой грузоы-200 и лечением пострадавших. Активное участие в решении таких вопросов приняли почетное консульство КР в Оренбургской области и местная кыргызская диаспора.


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URL: https://www.vb.kg/384383
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, Кыргызстан, автомобили, Мухаммедкалый Абылгазиев, Мигрант
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