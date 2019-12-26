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В РФ озаботились защитой зарубежных соотечественников

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- Евгений Денисенко
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К разработке Концепции государственной политики правовой защиты россиян и соотечественников за рубежом приступает в РФ специальная рабочая группа. Она создается при Государственной Думе и сформирована из депутатов и правозащитников.

Об образовании такой группы сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, выступая в Москве на пресс-конференции "Как усилить правовую защиту россиян и соотечественников за рубежом?".

Как отметил Брод, разрабатываемый в этой связи базовый документ нацелен на объединение и координацию усилий представителей всех ветвей власти, экспертов, юристов, правозащитников и журналистов.

"Комитет Госдумы по международным делам нашу инициативу поддерживает, и мы уже создаем такую рабочую группу. В нее включаем правоведов, экспертов для того, чтобы этот документ сделать, где будет и постановка проблемы, и распределение задач для власти и институтов гражданского общества", - прокомментировал директор Московского бюро по правам человека.

По его словам, группа планирует собраться уже во второй половине января 2020 года, а в конце первого полугодия намерена представить проект Концепции и провести совещания на базе Комитета по международным делам Госдумы.

В свою очередь, принимавший участие в пресс-конференции член СПЧ Игорь Борисов подчеркнул необходимость создания единого интернет-портал помощи россиянам, соотечественникам за рубежом, попавшим в трудную ситуацию.

Такой портал, по замыслу, будет взаимодействовать с государственными структурами - МИДом, различными объединениями при этом ведомстве, Госдумой.


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URL: https://www.vb.kg/384384
Теги:
законопроект, Россия, соотечественники, Депутат
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