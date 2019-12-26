Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке пройдет международный турнир по футзалу

139  0
- Вячеслав Аникин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 3 по 10 января в столичном Дворце спорта имени Кожомкула пройдет традиционный международный турнир по футзалу "Наристе", в котором примут участие любительские дружины из Казахстана и нашей республики.

Как сообщил VB.KG главный судья состязаний Ырысбек Мусаев, по предварительным данным за золотые медали будут бороться 55 команд. Все дружины, по его словам, распределены на четыре группы: "служащие госучреждений", а также любители в возрастных категориях до 35, 45 и 55 лет.

- При подготовке к состязаниям мы столкнулись с не очень приятным фактом: на турнир не заявились команды, в которых выступают 50-летние футболисты. Очевидно, мужчин такого возраста в стране не очень много. Образовалась, как говорят ученые, демографическая яма. Поэтому мы были вынуждены вместо возрастной категории до 50 лет установить новую - до 55 лет, - пояснил Ырысбек Мусаев

Подготовка к турниру идет полным ходом. Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта для проведения "Наристе - 2020" выделило 130 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384385
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, турнир, футзал, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  