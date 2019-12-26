В Бишкеке пройдет международный турнир по футзалу

С 3 по 10 января в столичном Дворце спорта имени Кожомкула пройдет традиционный международный турнир по футзалу "Наристе", в котором примут участие любительские дружины из Казахстана и нашей республики.

Как сообщил VB.KG главный судья состязаний Ырысбек Мусаев, по предварительным данным за золотые медали будут бороться 55 команд. Все дружины, по его словам, распределены на четыре группы: "служащие госучреждений", а также любители в возрастных категориях до 35, 45 и 55 лет.

- При подготовке к состязаниям мы столкнулись с не очень приятным фактом: на турнир не заявились команды, в которых выступают 50-летние футболисты. Очевидно, мужчин такого возраста в стране не очень много. Образовалась, как говорят ученые, демографическая яма. Поэтому мы были вынуждены вместо возрастной категории до 50 лет установить новую - до 55 лет, - пояснил Ырысбек Мусаев

Подготовка к турниру идет полным ходом. Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта для проведения "Наристе - 2020" выделило 130 тысяч сомов.