Работникам Орловского предприятия теплоснабжения с лета не платят зарплату

Сотрудники Орловского предприятия теплоснабжения и водоотведения с августа 2019 года не получают зарплату. Об этом трудовой коллектив предприятия сообщил в редакцию VB.KG.

"Мы работники в сфере теплоэнергетики Орловского Предприятия теплоснабжения и водоотведения (ОПТиВ). Хотим обратиться к Вам, с просьбой о помощи в решении вопроса о заработной плате. Дело в том что, задолженность по зарплате составляет четыре месяца, то есть с августа месяца, этого года, нам не выплачивают зарплату, когда в коллективном договоре указано, что работодатель обязуется до

20-го числа каждого месяца производить выплату. Просим помочь нам с этим вопросом.

Это же письмо мы отправляли в ЦК Профсоюзов по энергетике и в Трудовую инспекцию в Бишкек."