В КР собираются "по-тихому" изменить Конституцию?

Депутат опасается, что готовятся поправки в Конституцию неизвестного содержания, авторы инициативы уверяют, что опасения депутата напрасны

Засекреченный законопроект

Депутат Дастан Бекешев беспокоится, что в Кыргызстане пытаются "по-тихому" провести референдум для изменения Конституции или назначить досрочные выборы депутатов ЖК. Поводом для таких выводов стал вопрос, который сегодня обсуждали на сессии Жогорку Кенеша: "Об образовании рабочей группы по проверке соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений о гражданах и подписей граждан, собранных в поддержку народной инициативы".

Дело в том, что в Жогорку Кенеш поступил законопроект в качестве народной инициативы, в поддержку которого собрано 10 тысяч подписей граждан. Есть сведения, что граждане предлагают провести всенародный референдум. Однако, неизвестно какие именно изменения предлагается внести в действующие законы. Именно, это и насторожило Дастана Бекешева.

- К решению комитета должен быть приложен текст этого законопроекта, так как сейчас мы не понимаем, что это было: законопроект или обращение. Но этих документов нет. Я прошу предоставить текст этой инициативы, а мне говорят: "нет, мы же будем только подписи проверять". Подписи к чему? Почему так тайно и тихо все идет?, - задал вопрос Дастан Бекешев.

Его коллега Айнуру Алтыбаева отметила, что инициировать законы могут Жогорку Кенеш, правительство и граждане, собравшие 10 тысяч подписей.

- У инициативы о которой мы говорим, пока нет законодательного права, так как мы не знаем, действительно ли были собраны все подписи. Может быть там 9 тысяч 900 голосов. Может быть эти люди подделали подписи. Мы хотим это установить, если подписи окажутся законными и достоверными, законопроект поступит на рассмотрение Жогрку Кенеша, - ответила Айнуру Алтыбаева.

В итоге депутаты проголосовали за создание комиссии, которая проверит законность и достоверность подписей. Однако, Дастана Бекешева ситуация по-прежнему тревожит. Он записал видеообращение, которое опубликовал на своих страницах в соцсетях.

- Практически никто не знает о чем этот документ. Поэтому, я думаю, что в 2020 году нас ждет либо изменения в Конституции, либо досрочный роспуск парламента. О чем будут поправки в Конституцию мы точно не знаем, но я думаю, рано или поздно узнаем. Жаль, что делается это втихую и перед Новым годом, - сказал депутат.

Что происходит на самом деле?

Руководитель инициативной группы, которая собирала подписи, Айбек Мырза в комментарии VB.KG рассказал, что Дастан Бекешев искажает информацию и на самом деле текст законопроекта не является тайной и размещен на сайте Министерства юстиции.

- За все время независимости у кыргызстанцев ни разу не спросили: как они хотят жить. Президенты всегда меняли Конституцию как им удобно. Мы предлагаем провести референдум на котором спросим у граждан три вопроса. То есть, мы не предлагаем менять Конституцию, мы хотим спросить у людей, как они хотят жить, - говорит Айбек Мырза.

Инициативная группа предлагает вынести на референдум три вопроса. Первый: о проведении ежегодного всенародного курултая. Второй: о форме правления - президентской или парламентской. Третий об избирательной системе - мажоритарная, пропорциональная или смешанная.

- Честно говоря не понимаю зачем депутаты выносят на пленарное заседание вопрос о проверке подписей. Создается впечатление, что они сами плохо знают законы. А в них написано, что в течение месяца после поступления народной инициативы нужно дать заключение. Наш законопроект поступил 29 июня, то есть уже прошло полгода, а они до сих пор не проверили подлинность подписей и зачем-то обсуждают это на сессии, - добавил глава инициативной группы.

Отметим, одним из основных организаторов этой народной инициативы является экс-генпрокурор КР Азимбек Бекназаров. Сегодня президент подписал указ о его назначении на должность посла КР в Малайзии.