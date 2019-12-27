В Казахстане разбился самолет. Погибших семь человек (видео)

Появилась информация о погибших и пострадавших в результате крушения самолета Bek Air в Алматы. Об этом сообщил блогер Денис Кривошеев, выехавший на место происшествия, сообщает NUR.KZ.

"На месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы. По предварительной версии, пострадавших шесть человек из них трое детей, а погибших семеро", - сообщил Кривошеев.

Также он сообщил информацию о воздушном судне:

- Информация по самолету: Серийный 11496. Бортовой F 1007. Вошел в строй в 2013 году. Полностью исправен и прошел все чеки. Командир жив. Выясняю.

"Борт авиакомпании Bek Air упал за пределами аэродрома. Есть выжившие. На месте работают экстренные службы. Аэропорт работает в штатном режиме, все рейсы выполняются по расписанию", - сообщили казахстанскому изданию в аэропорту Алматы.

Официально также сообщается, что воздушное судно, вылетев по плану из Алматы в Нур-Султан в 7.05, пропало с радара. На борту находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.