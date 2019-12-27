Запрет урана, снятие неприкосновенности. Какими законами гордятся депутаты

Завершается 2019-ый - последний полный рабочий год шестого созыва Жогорку Кенеша. Редакция вместе с депутатами решила подвести некоторые итоги их законотворческой деятельности. Критики в этом году в адрес парламента было достаточно, чего только стоила так называемая "сопливая история", поэтому мы решили пойти от обратного и обозначить достижения нардепов (по их собственному мнению).

Так, депутат известный своими "особыми" инициативами Исхак Масалиев рассказал, что гордится своим предложением снизить избирательный порог на предстоящих выборах с девяти до пяти процентов. Он правда, напомнил, что предложение пока ещё проходит обсуждение и будет ли оно поддержано большинством пока неизвестно.

Разумеется, нардеg не забыл упомянуть и свою "роковую" инициативу о снятии неприкосновенности с экс-президента. Хотя, говорит он, окончательный вариант поправок разительно отличается от его первоначальной задумки, что и породило массу проблем.

Высказался Масалиев и о законе, запрещающем разработку урана и тория в Кыргызстане.

- Это больше реакция правительства на протест народа. Решение, конечно, рискованное и мы когда-нибудь вернёмся к этому вопросу, но сейчас оно правильное. И с точки зрения экономики оно не нанесёт большого ущерба, - считает парламентарий.

Видимо, стараясь "впрыгнуть в уходящий вагон", депутат возмутился тем, что за этот год цена за мешок муки подорожала на 300 сомов. Это, отметил Масалиев, могло бы послужить поводом для отправки правительства в отставку...

Важность принятого закона о запрете урана подчеркнула и депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Аида Исмаилова. Она сообщила, что одна из первых посетила скандальное месторождение Кызыл-Омпол за что получила от местных жителей благодарственное письмо. Справедливости ради стоит признать, что Исмаилова, действительно, тот самый (редкий) депутат, который работает.

Депутат инициировала проекты законов о сейсмической безопасности, о долевом строительстве - для недопущения обмана дольщиков, об охране здоровья детей, попросилась в соинициаторы к главе фракции СДПК Исе Омуркулову, разрабатывающего закон о радиационной безопасности населения.

Но особо Аида Исмаилова отмечает инициативы о запрете использования административного ресурса на выборах, установку 30-процентной квоты для женщин в айыльных кенешах и запрет брака с несовершеннолетними.

Последние две нормы были приняты в рамках форума женщин-парламентариев. О них высказалась и социал- демократ Айнуру Алтыбаева.

- Я сильно, от всей души горжусь поправками в закон о выборах депутатов в местные кенеши, над которыми мы работали ещё в пятом созыве. Если в парламенте, городских кенешах есть гендерная квота, то в айыльных не было. В 86 кенешах нет ни одной женщины. А мы социально-ориентированное государство, и большинство социальных инициатив исходят от женщин, такова наша природа. Поэтому от принятия этих поправок зависит развитие регионов, решение их социальных проблем, - подчеркнула Алтыбаева VB.KG.

Депутат также отметила закон, запрещающий курить в общественных местах, который был принят в первом чтении.

Депутат Дастан Бекешев, отвечая на вопрос VB.KG каким законопроектом он может гордиться ответил, что "сложно подводить итоги, когда любые инициативы размываются на фоне негативных политических явлений".

Тем не менее нардеп выделил ратификацию конвенции о правах инвалидов.

- Правда, на ее исполнение мы не нашли пока ни тыйына. Но сама ратификация это уже плюс. Еще мы приняли закон о защите лиц, сообщивших о коррупции. Хотя уже сейчас видим, что он останется на бумаге. Да, из полезного - мы продлили безвизовый режим до 2025 года, что положительно скажется на туризме, - перечислил Бекешев.

К слову об экономике, нардеп заявил, что уходящий год будет ознаменован своим застоем, мол об этом говорят сами предприниматели.

В социальной сфере депутат улучшений также не заметил. В целом политическую ситуацию в стране по пятибальной системе он оценил на "3".

А как вы, уважаемые читатели, оцениваете работу Жогорку Кенеша за 2019 год?