Алмамбет Шыкмаматов отказался от мандата из-за ссоры с Текебаевым

Депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов написал заявление о добровольном прекращении полномочий депутата ЖК. Информацию VB.KG подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Уже сегодня комиссия соберется, чтобы решить вопрос.

Новым депутатом станет следующий по списку партии "Ата-Мекен" депутат.

По данным 24.kg, Шыкмаматов не только прекращает депутатские полномочия, но и прекращает членство в партии "Ата-Мекен". Такое решение он принял из-за конфликта с главным атмекеновцем Омурбеком Текебаевым.