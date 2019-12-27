Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Алмамбет Шыкмаматов отказался от мандата из-за ссоры с Текебаевым

527  5
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов написал заявление о добровольном прекращении полномочий депутата ЖК. Информацию VB.KG подтвердили в Центральной избирательной комиссии.

Уже сегодня комиссия соберется, чтобы решить вопрос.

Новым депутатом станет следующий по списку партии "Ата-Мекен" депутат.

По данным 24.kg, Шыкмаматов не только прекращает депутатские полномочия, но и прекращает членство в партии "Ата-Мекен". Такое решение он принял из-за конфликта с главным атмекеновцем Омурбеком Текебаевым.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384404
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Омурбек Текебаев, Кыргызстан, политика, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
ээх
27.12.2019, 10:24

Текебаев кого угодно загонит в .... хитрый и бессовестный человек, хотя как и все политики

0
Цитировать
Жалоба модератору
Бека
27.12.2019, 10:33

Текебаевдин жанында ит да калбайт.

0
Цитировать
Жалоба модератору
333
27.12.2019, 10:36

пауки в банке

0
Цитировать
Жалоба модератору
Абрек
27.12.2019, 10:37

Алмамбет молодец, правильно сделал. Будь принципиальным и честным.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Тамирис
27.12.2019, 11:01

А зачем так рьяно защищал своего шефа, митинги организовывал? Наконец-то глаза открылись...

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  