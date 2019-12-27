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Из списка партии "Ата Мекен" выходят еще три человека

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 27 декабря Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопрос о выходе из списка партии "Ата-Мекен" трех кандидатов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так комиссия рассмотрит вопрос об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от политической Социалистической партии "Ата Мекен" трех кандидатов: Талантбека Узакбаева, Ташболота Балтабаева и Рысбека Мирзаматова.

Сегодня будет решен вопрос о сдаче мандата и выхода из партии лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова.


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URL: https://www.vb.kg/384405
Теги:
Алмамбет Шыкмаматов, Талантбек Узакбаев, Ташполот Балтабаев, Ата Мекен, ЦИК, Кыргызстан
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Комментарии
Доорон
27.12.2019, 10:53

Видимо Теке всех кинул как и следовало ожидать. Снова начал мутить воду этот порно звезда. 

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