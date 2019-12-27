Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Мужа Ширин Айтматовой навестят сотрудники Центра по предупреждению пыток

202  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники Национального Центра КР по предупреждению пыток навестят Сыргака Кенжебаева в СИЗО. Об этом сообщил VB.KG директор организации Нурдин Сулайманов.

Несколько дней назад 23 или 24 декабря сотрудники Центра посещали Сыргака Кенжебаева в СИЗО. Тогда он находился в карантинной камере, на условия содержания и обращения не жаловался. При визуальном осмотре следов побоев и пыток не было. Разговаривал адекватно и не выглядел запуганным, - рассказал Нурдин Сулайманов.

Он отметил, что сотрудники СИЗО обещали, что после карантина Кенжебаева распределят в камеру, где содержатся подозреваемые по экономическим преступлениям.

В ближайшее время мы вновь его навестим, - пообещал Нурдин Сулайманов.

Супруга Сыргака Кенжебаева экс-депутат ЖК Ширин Айтматова в своем микроблоге в Твиттере написала, что ее мужа бьют.

"Я не буду твитить, а вы не будете мужа бить, - написала Ширин Айтматова.

Через несколько часов она удалила аккауно, но позже вновь восстановила его.

Напомним, Сыргак Кенжебаев арестован на два месяца и водворен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Ширин Айтматова считает уголовные дела против супруга спланированными действиями властей, которые предпринимаются с целью заставить ее прекратить свою общественно-политическую деятельность.

Летом Ширин Айтматова вернулась к активной политической и общественной деятельность. организовав движение "Умут 2020", которое поставило своей целью разоблачение коррупции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384410
Теги:
мошенничество, пытки, Кыргызстан, уголовное дело, СИЗО, Ширин Айтматова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  