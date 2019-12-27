Мужа Ширин Айтматовой навестят сотрудники Центра по предупреждению пыток

Сотрудники Национального Центра КР по предупреждению пыток навестят Сыргака Кенжебаева в СИЗО. Об этом сообщил VB.KG директор организации Нурдин Сулайманов.

Несколько дней назад 23 или 24 декабря сотрудники Центра посещали Сыргака Кенжебаева в СИЗО. Тогда он находился в карантинной камере, на условия содержания и обращения не жаловался. При визуальном осмотре следов побоев и пыток не было. Разговаривал адекватно и не выглядел запуганным, - рассказал Нурдин Сулайманов.

Он отметил, что сотрудники СИЗО обещали, что после карантина Кенжебаева распределят в камеру, где содержатся подозреваемые по экономическим преступлениям.

В ближайшее время мы вновь его навестим, - пообещал Нурдин Сулайманов.

Супруга Сыргака Кенжебаева экс-депутат ЖК Ширин Айтматова в своем микроблоге в Твиттере написала, что ее мужа бьют.

"Я не буду твитить, а вы не будете мужа бить, - написала Ширин Айтматова.

Через несколько часов она удалила аккауно, но позже вновь восстановила его.

Напомним, Сыргак Кенжебаев арестован на два месяца и водворен в СИЗО по подозрению в мошенничестве. Ширин Айтматова считает уголовные дела против супруга спланированными действиями властей, которые предпринимаются с целью заставить ее прекратить свою общественно-политическую деятельность.

Летом Ширин Айтматова вернулась к активной политической и общественной деятельность. организовав движение "Умут 2020", которое поставило своей целью разоблачение коррупции.