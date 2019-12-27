Болот Шер также покинул "Ата Мекен"

ЦИК КР удовлетворил заявление о выходе из партии "Ата Мекен" Болота Шера. Об этом редакции VB.KG подтвердили в пресс-службе Центризбиркома.

По данным пресс-службы, такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии.

Напомним, сегодня ЦИК досрочно прекратил полномочия депутата Жогорку Кенеша КР Алмамбета Шыкмаматова от парламентской фракции "Ата-Мекен".

Также комиссия приняла решение об исключении из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша КР от политической Социалистической партии "Ата Мекен" трех кандидатов: Талантбека Узакбаева, Ташболота Балтабаева и Рысбека Мирзаматова.