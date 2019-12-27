СМИ: Почему Россия пугает Центральную Азию вторжением боевиков?

Почему СМИ стран Центральной Азии не уделили пристального внимания заявлению председателя Совета безопасности России Николая Патрушева о готовящемся вторжении боевиков в Центральную Азию. На этот вопрос специально для ИА "Реалист" отвечает казахстанский журналист Руслан Бахтигареев:

"18 декабря, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ИГИЛ готовит вторжение в Центральную Азию.

"За год, прошедший с нашей последней встречи, ситуация в области безопасности в Афганистане по-прежнему остается нестабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Наибольшую обеспокоенность вызывает укрепление группировки ИГИЛ*. Основные усилия игиловцы сосредоточивают на закреплении своего присутствия на севере Афганистана, где уже сосредоточено свыше двух тысяч боевиков, для противодействия талибам и подготовки плацдарма для вторжения в регион Центральной Азии через Таджикистан и Туркменистан. Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане", - отметил он на встрече секретарей совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану, прошедшей в Тегеране.

После такого громкого заявления, наверное, надо испугаться и бить в колокола, объявляя всеобщую центральноазиатскую тревог. Но почему-то СМИ Центральной Азии ограничились лишь цитированием Патрушева. Других новостей по теме "вторжения ИГИЛ" нет.

К примеру, на туркменских новостных сайтах рассказывается об "уважаемом президенте", который специально для деда сделал новую аранжировку песни "Каракум". На повестке кыргызских СМИ - иски депутата Жогорку Кенеша (парламента) Искендера Матраимова и его семьи к местным журналистам. Узбеки пишут о встречах президента Шавката Мирзиёева и дефиците яблок. В Казахстане - активно следят за очередной волной кадровых перестановок и назначений. И лишь таджикские СМИ уделяют угрозе ИГИЛ хоть какое-то внимание. К примеру, пишут в восторженных тонах о присоединении Индии к афганскому урегулированию и успешных перспективах данного сотрудничества после вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).

Так страшна ли эта угроза так, как ее обрисовал Патрушев? Для начала, наверное, стоит рассмотреть хотя бы теоретически с какой силой могут столкнуться эти "свыше двух тысяч боевиков ИГИЛ, попробуй они сунуться в Центральную Азию. Для этого можно обратиться к глобальному рейтингу военной мощи Global Firepower. Итак, что мы имеем:

Таджикистан - 9 тысяч военнослужащих

Кыргызстан - 11 тысяч

Туркменистан - 36,5 тысяч

Казахстан - 40 тысяч

Узбекистан - 50 тысяч

Итого - 146,5 тысяч военнослужащих. Даже 9 тысяч таджикских солдатов уже имеют численный перевес над игиловцами.

А если учесть, что вторжение ИГИЛ в Центральную Азию абсолютно не улыбается ни тому же Китаю (2,693 млн солдат), ни той же России (3,586 млн), да и той же Индии (3,462 млн).

Да, можно, конечно, предположить, что в случае игиловского вторжения в одной из приграничных с Афганистаном стран, остальные могут остаться в стороне. Но такое вряд ли возможно.

Во-первых, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия входят в состав ОДКБ - Организации договора о коллективной безопасности. А в уставе организации четко прописано, что в случае "возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету" отпор будет даваться коалиционными силами.

Да, есть угроза прорыва со стороны Узбекистана, поскольку он не входит в ОДКБ, а значит, вроде как, не может рассчитывать на поддержку данной организации. Но это, по сути, тоже заблуждение. Потому что, во-первых, у Узбекистана есть договорные отношения с Россией, что в случае опасности стороны оказывают военную помощь друг другу. А во-вторых, у Узбекистана самая мощная армия в регионе. Для сравнения: в том же рейтинге Global Firepower Узбекистан находится на 19 позиции в мире, а ближайший к нему Казахстан - на 23 месте.

В-третьих, есть еще такая организация, как ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), в которую входят и тот же Узбекистан, и Казахстан, и Кыргызстан, и Россия, и Китай, и Индия, и Пакистан. А в Уставе ШОС тоже прописана обязанность совместного обеспечения и поддержания мира, безопасности и стабильности в регионе.

Так что на "свыше двух тысяч игиловцев" в Центральной Азии есть чем ответить. Кстати, Патрушев там же заявил, что численность боевиков ИГИЛ в Афганистане по различным оценкам достигает 4 тысяч человек. А до этого из Москвы звучали еще большие цифры - от 3 до 6 тысяч. Но, помнится, тогда представители военных ведомств Афганистана и США в ответ заявили, что Москва преувеличивает угрозу...

Тогда к чему эти страшилки? Причин может быть масса. Это и формирование военных бюджетов на 2020 год. Это и желание в очередной раз напомнить, что случись чего - Россия рядом. И посредством этого ненавязчивого напоминания укрепить свои позиции на политической арене в регионе.

Это и, как отмечает казахстанский политолог Ислам Кураев, желание России открыть военную базу в Узбекистане и еще одну дополнительную в Казахстане. И ИГИЛ для этой цели - отличный предлог.

"Но для ИГИЛ именно Центральная Азия - не самый благоприятный регион. Уровень религиозных людей крайне низкий, плотность населения маленькая, а расстояния между городами огромные. С военной точки зрения, вторгаться боевикам ИГИЛ в наш регион - самое глупое решение", - считает он.

Вот и получается, что ИГИЛ, как тот же Бугимен, используется как пугало для детишек, в роли которых выступают страны ЦА, со стороны строгого взрослого - России".