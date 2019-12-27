В РФ предложили создать Международную организацию соотечественниц

С инициативой создания Международной организации соотечественниц выступили в Совете Федерации РФ. Как считает Елена Афанасьева, член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, координатор проекта "Российские соотечественницы за рубежом", эта неправительственная структура могла бы дать консолидированный ответ на многие вызовы, с которыми сталкиваются сегодня такие женщины, проживающие за рубежом.

Одной из важных задач нового объединения, по мнению Афанасьевой, стало бы и содействие укреплению русскоязычного пространства за пределами РФ. "Ещё не так давно на русском говорили почти 350 миллион человек в мире, за 15 лет это количество сократилось до 270 миллионов. Сегодня одна из самых актуальных проблем для зарубежных соотечественниц - сохранить для будущих поколений среду русского языка и устойчивые связи с Россией. Мы должны поддерживать потребность матери сохранять традицию изучения русского языка, где бы ни проживала семья", - подчеркивает сенатор.

Елена Афанасьева полагает, что сейчас необходимы новые форматы общения с соотечественницами, проживающими в других странах. К вызовам, с которыми они сталкиваются в них, она отнесла ликвидацию системы образования на русском языке, нарушение прав матери на воспитание своих детей, попытки переписать историю Второй мировой и Великой Отечественной войны. Таким новым форматом, считает российский парламентарий, может стать новая организация.

Ее деятельности помог бы и Евразийский женский форум, созданный в декабре 2018 года по инициативе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Участие в работе этого форума принимают и представительницы Кыргызстана. В рамках форума, сообщила Афанасьева, планируется разработать и реализовывать отдельный проект, который так и будет называться: "Российские соотечественницы за рубежом".