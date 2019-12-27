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Отложено введение электронных счет-фактур и автоматизированного учета ГСМ

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- Екатерина Улитина
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Правительство Кыргызской Республики приняло решение о переносе сроков по внедрению некоторых компонентов фискализации налоговых процедур на территории Кыргызской Республики.

Так, до 1 апреля 2020 года продлен срок проекта по компоненту обязательного применения электронных счетов-фактур, до 1 июля 2020 года – проект по компоненту применения автоматизированной системы учета на автомобильных заправочных станциях.

Данное решение принято в целях предоставления возможности безболезненного перехода, поддержки субъектов предпринимательства и предоставления переходного периода по указанным компонентам, а также в связи с многочисленными обращениями налогоплательщиков и проведенных рабочих встреч с представителями бизнес-сообщества.


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URL: https://www.vb.kg/384425
Теги:
бизнес, ГСМ, правительство, Кыргызстан, экономика
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