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Жээнбеков выразил соболезнования в связи авиакатастрофой в Казахстане

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами при крушении самолета близ города Алматы.  

"С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы-Нур-Султан. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования.

Напомним, сегодня утром, 27 декабря, пассажирский самолет, выполняющий рейс Алматы-Нур-Султан рухнул через несколько минут после взлета. Завтра, 28 декабря, в Казахстане объявлен траурным днем.


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URL: https://www.vb.kg/384426
Теги:
авиакатастрофа, Казахстан, президент, соболезнование, Сооронбай Жээнбеков
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