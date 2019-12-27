Жээнбеков выразил соболезнования в связи авиакатастрофой в Казахстане

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаеву и народу Казахстана в связи с жертвами при крушении самолета близ города Алматы.

"С чувством глубокой скорби воспринял новость о человеческих жертвах в результате катастрофы во время авиарейса Алматы-Нур-Султан. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования близким и родственникам погибших, разделяю горечь невосполнимой утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования.

Напомним, сегодня утром, 27 декабря, пассажирский самолет, выполняющий рейс Алматы-Нур-Султан рухнул через несколько минут после взлета. Завтра, 28 декабря, в Казахстане объявлен траурным днем.