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Айсулуу Мамашова стала лидером фракции "Ата Мекен"

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 27 декабря, депутаты парламентской фракции "Ата Мекен" на заседании фракции единогласно проголосовали за Айсулуу Мамашову в качестве лидера фракции.

- Для меня это было абсолютно неожиданное решение, - прокомментировала VB.KG Айсулуу Мамашова. - Сегодня, мы собрались, чтобы выбрать главу фракции из двух кандидатов - Садык Шер-Нияза и Сайдуллы Нышанова. Мы голосовали дважды и оба раза каждый кандидат набирал по пять голосов. Тогда стали предлагать альтернативного кандидата. Когда прозвучало мое имя, я была против. Но по итогам тайного голосования оказалось, что единогласно выбрали меня, - рассказала Мамашова.

Отметим, Айсулуу Мамашова является одним из самых молодых депутатов ЖК, ей 31 год.

Место лидера фракции "Ата Мекен" стало вакантным после того, как прежний глава фракции Алмамбет Шыкмаматов добровольно сложил с себя полномочия депутата.


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URL: https://www.vb.kg/384428
Теги:
Ата Мекен, Садык Шер-Нияз, Сайдулла Нышанов, Айсулуу Мамашова
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