В ЕАЭС устраняют препятствия на внутреннем рынке

Задачи по укреплению интеграции в рамках ЕАЭС рассмотрены на состоявшемся 21 февраля в Москве заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Участие в нем приняли заместители глав правительств стран-партнеров, от Кыргызстана – вице-премьер Эркин Асрандиев.

На Совете ЕЭК утвержден план мероприятий по развитию единой системы таможенного транзита товаров в ЕАЭС на основе системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием электронных навигационных пломб. В дорожной карте предусмотрено 11 мероприятий, которые должны быть реализованы до второй половины 2021 года. В том же году планируется подписать соглашение о единой системе транзита Союза, определяющее виды транспорта, при перевозке которыми будут применяться такие пломбы. А уже в ближайшее время страны проведут односторонние или совместные эксперименты по их тестированию при перевозках товаров. Итоги экспериментов позволят, как заявлено, сформировать нормативно-правовую базу по системе отслеживания транзита исходя из реальных условий.

Участники заседания также одобрили создание равных условий при взимании НДС в отношении товаров Союза и товаров третьих стран, поручили разработать изменения в техрегламент "О безопасности мяса и мясной продукции", обсудили задачи на 2020 год по внедрению "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности, другие вопросы.

Несколькими днями раньше в Москве с участием тех же вице-премьеров были рассмотрены и дополнены рядом новых позиций Стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года. Они, как подчеркивается, определяют основные ориентиры интеграционной политики, меры и механизмы, позволяющие в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества.

"Мы вырабатываем конкретные формулировки, конкретные мероприятия, которые будут способствовать реальному развитию Союза", – подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. И отметил, что с начала февраля удалось существенно продвинуться и согласовать порядка 50 позиций проекта.

Среди вопросов, рассмотренных на этой встрече, - устранение барьеров и снятие ограничений, таможенное регулирование, механизмы и гарантии обеспечения качества безопасности товаров, защита прав потребителей и другие. "Заместители глав правительств пришли к консенсусу по ряду несогласованных ранее позиций", - проинформировали в ЕЭК. И отметили, что документ в определенной степени выходит за рамки действующего Договора о ЕАЭС. Среди новых направлений – развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки.

После одобрения документа Межправсоветом ЕАЭС его планируется утвердить на заседании Высшего Евразийского экономического совета в мае 2020 года.