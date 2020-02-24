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ГНС будет принимать Единую налоговую декларацию до полуночи

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- Оксана Гут
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Налоговые органы страны с сегодняшнего дня, 24 февраля, в целях полного и всестороннего оказания помощи налогоплательщикам перешли на специальный режим работы по приему Единой налоговой декларации. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В соответствии с установленным графиком, который будет действовать до 1 марта, сотрудники территориальных налоговых органов будут принимать декларацию до полуночи как в будние, так и в выходные дни.

Налогоплательщики, которые не успевают представить ЕНД в рабочие часы, могут подать ее после 18.00 часов вплоть до 12.00 часов ночи, в выходные дни – с 09.00 до 24.00 часов.

Напомним, до 1 марта Единую налоговую декларацию должны представить отечественные организации, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

А до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 1240 или на сайте http://www.sti.gov.kg/


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URL: https://www.vb.kg/385645
Теги:
ГНС, декларация, налоги, Кыргызстан
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