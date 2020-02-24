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За незаконный отстрел трех косуль браконьер заплатил штраф в 150 тыс сомов

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- Оксана Гут
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В Московском районе задержан браконьер, отстреливших трех косуль. Об этом сообщает пресс-служба ГАООСиЛХ.

Сотрудники Чуйского представительства Департамента сохранения биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Государственного агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве КР задержали браконьера, который незаконно вел охоту на касулю.

Задержанным оказался местный житель села Мураке Московского района Чуйской области Д.А. При задержании было изъято огнестрельное оружие с патронами и три отстреленные касули.

Незаконная охота на касулю проводилась в ущелье Кара-Суу вблизи села Ак-Башат Московского района Чуйской области.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что согласно правилам охоты, на территории Кыргызстана, охота на касулю разрешена со второй субботы августа по последнее воскресенье октября.

По данному факту сотрудники ГАООС и ЛХ составили протокол о взыскании иска с Д.А. в размере 150 тыс. сомов, а также административный штраф в сумме 60 тыс. сомов в пользу государства за незаконный отстрел трех голов косуль.

В настоящее время нарушитель природоохранного законодательства КР выплатил сумму иска в 150 тыс. сомов.

- В свою очередь Д.А. написал объяснительную, где указал, что очень сожалеет о содеянном и обещал больше не повторять такое, - говорят в пресс-службе ГАООСиЛХ.

Материалы с вещественными доказательствами переданы в Московский РОВД, в последующем дело передадут в суд для взыскания штрафа 60 тыс. сомов в пользу государства согласно нормам нового Кодекса о проступках.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ напоминает, что согласно кодексов о нарушениях и о проступках, вступивших в силу с 1 января 2019 года, с браконьера будет взыскан иск за каждую косулю по 50 тыс. сомов, а также административный штраф в размере 60 тыс. сомов в пользу государства. Общая сумма иска и штрафа за незаконный отстрел 3 голов косули составит 210 тыс. сомов.

Необходимо отметить, что если нанесенный ущерб превышает 10 тыс. сомов, то в этом случаи к нарушителям применяется не Кодекс о нарушениях, а Кодекс о проступках.

Для справки:

В Кодексах КР "О нарушениях" и "О проступках" прописаны размеры штрафов за незаконную охоту.

Согласно установленных настоящим Кодексом КР статьи 192 (нарушения правил охоты), статьи 195 (нарушения правил рыболовства) и статьи 27 (штраф) установлены следующие административное взыскание за нанесение ущерба объектам животного и растительного мира и за нарушение природоохранного законодательства:

• штраф 1 категории: для физических лиц - 10 расчетных показателей, для юридических лиц - 50 расчетных показателей;

• штраф 2 категории: для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 130 расчетных показателей;

• штраф 3 категории: для физических лиц - 55 расчетных показателей, для юридических лиц - 170 расчетных показателей;

• штраф 4 категории: для физических лиц - 75 расчетных показателей, для юридических лиц - 230 расчетных показателей;

• штраф 5 категории: для физических лиц - 100 расчетных показателей, для юридических лиц - 280 расчетных показателей;

• штраф 6 категории: для физических лиц - 125 расчетных показателей, для юридических лиц - 350 расчетных показателей;

• штраф 7 категории: для физических лиц - 150 расчетных показателей, для юридических лиц - 450 расчетных показателей;

• штраф 8 категории: для физических лиц - 175 расчетных показателей, для юридических лиц - 550 расчетных показателей.

Также, с 2017 года согласно постановлению Правительства КР установлены следующие размеры такс для исчисления исков за нанесение ущерба объектам животного мира:

• За незаконное пользование марала, архара, медведя- 1 000 000 сомов;

• За незаконное пользование снежного барса- 1 500 000 сомов;

• За незаконное пользование козерога- 100 000 сомов;

• За незаконное пользование косули, туркестанской рыси или манула- 50 000 сомов.

Кроме того, в соответствии со статей 278 Уголовного кодекса КР, незаконная охота с причинением крупного ущерба наказывается штрафом в размере от 500 до 700 расчетных показателей, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.


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URL: https://www.vb.kg/385646
Теги:
отстрел, штраф, браконьерство, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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