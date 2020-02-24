МЧС КР: В связи с осадками в горных районах ожидается сход снежных лавин

Пресс-служба МЧС КР распространила штормовое предупреждение.

В связи с прошедшими и ожидаемыми осадками 24-25 февраля в горных районах, на автодорогах Бишкек-Ош 121-138 км (перевал Тоо-Ашуу), 198-265 км (перевал Ала-Бел, ущелье Чычкан), Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу 45-115 км, Ала-Бука-Каныш-Кыя 68-99 км (перевал Чапчыма), Красная Горка- Ак-Таш 1-4 км, Казарман-Актал-Чат 43-44 км (участок Ийри-Суу), 63-93 км (перевал Кара-Гоо) и Каракол-Энилчек 64-90км (перевал Чон-Ашуу) ожидается сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.

Сообщается, что в Чаткальском районе Джалал-Абадской области 23 февраля примерно в 16:50 часов на 86-88 километрах автодороги Ала-Бука-Жаны-Базар-Кировка (участок Рават) сошла лавина объемом 8000 м3, в результате дорога была перекрыта. Пострадавших нет.

С помощью привлеченной техники дорога была расчищена и открыта в одну сторону в 20:40 часов. 24 февраля в 07:30 часов начаты работы по расширению дороги.