Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

75-летие Победы. В Кыргызстане осталось всего 262 ветерана ВОВ

583  1
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Отмечается, что Организационный комитет создан в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики.

В ходе совещания главу правительства проинформировали о работе по подготовке к проведению праздничных мероприятий в соответствии с утверждённым ранее Планом.

Обсуждены подготовительные мероприятия к проведению праздничных мероприятий, в первую очередь культурно-массовых и театрализованных представлений, которые пройдут по всей республике.

Также представлена информация о принимаемых мерах по улучшению социального положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла.

На заседании было заявлено о планах по проведению в городе Бишкеке военного парада, установке памятника воинам-кыргызстанцам в городе Ржев. Кроме того, планируется проведение марафона "Огонь Победы", который стартует в городе Оше и завершиться 8 мая в городе Бишкеке.

Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил, что практическим всем участникам войны сейчас больше 90 лет и их с каждым годом становится все меньше. По его информации, если в 2019 году в республике было 380 ветеранов, на сегодняшний день – 262 ветерана.

"Учитывая историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения героизму и подвигу советского народа, 75-летие Победы будет отмечаться как всенародный праздник", - сказала глава правительства.

Абылгазиев также подчеркнул необходимость проработки дополнительных мер поддержки ветеранов войны и тружеников тыла.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/385650
Теги:
ветераны, ВОВ, правительство, Кыргызстан, Мухаммедкалый Абылгазиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
алмаз
24.02.2020, 14:01

арифметика - 2020-90=1930. По факту, если реально участвовал, ветеран войны, значит в период войны ВОВ, на тот момент ему было 10-15 лет))  

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  