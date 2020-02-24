75-летие Победы. В Кыргызстане осталось всего 262 ветерана ВОВ

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

Отмечается, что Организационный комитет создан в соответствии с Указом президента Кыргызской Республики.

В ходе совещания главу правительства проинформировали о работе по подготовке к проведению праздничных мероприятий в соответствии с утверждённым ранее Планом.

Обсуждены подготовительные мероприятия к проведению праздничных мероприятий, в первую очередь культурно-массовых и театрализованных представлений, которые пройдут по всей республике.

Также представлена информация о принимаемых мерах по улучшению социального положения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и тружеников тыла.

На заседании было заявлено о планах по проведению в городе Бишкеке военного парада, установке памятника воинам-кыргызстанцам в городе Ржев. Кроме того, планируется проведение марафона "Огонь Победы", который стартует в городе Оше и завершиться 8 мая в городе Бишкеке.

Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил, что практическим всем участникам войны сейчас больше 90 лет и их с каждым годом становится все меньше. По его информации, если в 2019 году в республике было 380 ветеранов, на сегодняшний день – 262 ветерана.

"Учитывая историческое значение Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения героизму и подвигу советского народа, 75-летие Победы будет отмечаться как всенародный праздник", - сказала глава правительства.

Абылгазиев также подчеркнул необходимость проработки дополнительных мер поддержки ветеранов войны и тружеников тыла.