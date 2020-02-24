Срок за репост. В КР десятки людей осуждены за лайки и посты в соцсетях

С января 2019 года суды Кыргызстана дают реальные сроки за посты и лайки в социальных сетях. Ежемесячно правоохранительные органы заводят десятки уголовных дел за распространение провокационных сообщений в интернете. Поводом для начала расследования могут послужить не только посты в социальных сетях или контент на сайте, но и комментарий под чужим постом и даже простой лайк.

Дело Сыдымана не первое и не последнее

Общественность широко стала обсуждать эту тему после ареста блогера Элмира Сыдымана. 22-летний молодой человек в своем блоге записал несколько видеозаписей, в которых не самым лучшим образом отозвался о населении южных регионов республики, критикуя их манеру речи и поведение. Пост блогера спровоцировал споры в Интернете между выходцами разных областей.

Молодому человеку вменяют совершение преступления по статье 313 Уголовного кодекса "возбуждение расовой, этнической, национальной религиозной или межрегиональной вражды (розни)". За это преступление Сыдыману грозит не менее пяти лет лишения свободы. Юристы Института общественного анализа Koom.kg рассказали VB.KG, что в Кыргызстане дело Сыдымана далеко не первое в своем роде.

- К нам обратились родственники 19-летнего парня. Он, проживая в Тонском районе Иссык-Кульской области, написал комментарий под постом в соцсетях о конфликте между мужчинами кыргызской и узбекской национальности. Его комментарий содержал высказывания, которые экспертиза расценила, как содержащие признаки разжигания межнациональной вражды. Парень получил реальный срок заключения под стражу и сейчас отбывает наказание в колонии, - рассказала директор Koom.kg Айсулуу Айтбаева.

Проблема, заключается в том. Что большинство интернет-пользователей не осознают тяжесть уголовных последствий за провокационные комментарии посты и лайки.

Борьба с экстремизмом в Интернете

Юристы, рассказывая об уголовных делах за посты в интернете, объединяют две статьи Уголовного кодекса из-за схожего механизма их действия. Первая - это статья 313, за которую привлекают Сыдымана, вторая - статья 315 (Изготовление и распространение экстремистских материалов). За совершение обеих статей гражданам грозят реальные сроки от пяти лет за разжигание межнациональной или межрелигиозной розни и от 2,5 лет за распространение экстремистских материалов.

Объединяет обе статьи строчка в тексте закона - "а также по средствам сети Интернет". Эти слова появились после вступления в силу новых Кодексов. При этом, они появились не по прихоти силовиков, зачастую именно общественность требовала, чтобы виртуальных обидчиков наказывали за оскорбительные высказывания и контент в Интернете.

- В самом факте, что эти статьи есть существуют в нашем Кодексе, нет ничего особенного или ужасного. Мы проанализировали законодательства других стран. Подобные статьи есть практически везде. Кыргызстан в этом смысле не уникален. Но мало кто применяет столь же суровые меры наказания, как наша страна. Чаще всего, по подобным статьям предусматривается несколько видов взысканий - от штрафов и общественных работ до тюремных сроков. Наше законодательство в этом смысле бескомпромиссно и применяет только один вид наказания - лишение свободы. Надо сказать, что статьи тяжелые, осужденные по ним граждане не могут рассчитывать на амнистию, перевод в колонию поселения или условно-досрочное освобождение, - рассказывает Айсулуу Айтбаева.

За экстремизм судят даже домохозяек

Далеко не всегда фигурантами уголовных дел становятся опасные с виду экстремисты, которые борются за власть и смену конституционного строя. Сейчас в Первомайском районном суде Бишкека рассматривается дело домохозяйки, матери троих детей. Женщина подозревается в распространении экстремистских идей через Интернет.

В материалах дела сказано, что в сентябре 2019 года женщина зарегистрировалась на сайте "Одноклассники", где подписалась на группы с религиозным содержанием. Домохозяйка на суде не скрывает, что лайкала практически все посты, не изучая их содержание, так как полностью доверяла "мусульманской группе". Как оказалось, посты содержали символику запрещенной в Кыргызстане организации религиозного характера, о чем она, якобы, не догадывалась до того момента, пока к ней не пришли сотрудники правопорядка.

- Много подобных преступлений совершаются из-за недостатка знаний и информации. Однако, это не освобождает людей от наказания. Практически в 100% случаях лингвистическая экспертиза подтверждает, что первоначальные выводы следствия верные и гражданина признают виновным, - добавили Айсулуу Айтбаева.

Есть дело - будет приговор

Юристы Института общественного анализа несколько лет следят за судебной практикой по делам о распространении экстремизма. Согласно их наблюдениям, с 2011 года 100% дел об экстремизме заканчиваются обвинительными приговорами. Эти данные подтверждает статистика Судебного департамента.

- Число осужденных за экстремизм стало стремительно расти после 2013 года. В тот год приняли поправки в Уголовный кодекс, согласно которым преступлением считалось не только распространение экстремистских материалов, но и их хранение. Чтобы получить срок достаточно было написать что-то в дневнике и хранить это под кроватью, - рассказывает юрист.

Ниже приведена статистика уголовных дел о распространении и хранении экстремистских материалов с 2011 по 2018 год.

- В новых кодексах, вступивших в силу в январе 2019 года, убрали наказание за хранение информации. Мы надеялись, что число уголовных дел пойдет на спад, но этого не случилось. Теперь число уголовников в стране растет за счет наказаний за распространение в интернете, - продолжила Айсулуу Айтбаева.

Только за 9 месяцев 2019 года - с января по сентябрь - зарегистрировано 287 дел по статье 315.

Как и прежде, суды стараются не выносить оправдательных приговоров. Но, подсудимый может рассчитывать, вместо реального срока попасть под пробационный надзор. То есть фактически человек находится на воле, но должен отмечаться в органах пробации. Тем не менее, судимость у него останется на всю жизнь.

- Меньше шансов остаться на свободе у тех, кто сам создал контент, признанный экстремистским или разжигающим вражду. Например, было дело молодого человека, который сочинил стихотворение, его содержание расценили как незаконное. Суд дал ему реальный срок, так как посчитал, что он продумал и совершил более тяжкое преступление, так как тратил время и силы на сочинение и размещение стиха в интернете - говорит Айтбаева.

Чего хотят правозащитники?

Правозащитники считают, что нужно дать возможность судам выбирать наказание - за более незначительные преступления назначать штраф и/или общественные работы. И только за рецидив или серьезное намерение посеять вражду и панику у населения отправлять людей за решетку.

- Мы обращались с этим вопросом к Омбудсмену Токону Мамытову. В своем ответном, письме он обещал поднять этот вопрос во время своего ежегодного отчета в Парламенте, - продолжили Айсулуу Айтбаева.

Кроме того, сейчас при содействии неправительственных организаций и аппарата Омбудсмена разрабатываются поправки в Уголовный кодекс. Планируется, что в Уголовном кодексе появятся иные меры наказания кроме лишения свободы. Кроме того, статья 315 (создание и распространение экстремистских материалов) может полностью исчезнуть из Уголовного кодекса. Преступления, которые она предусматривает, планируется раскидать по другим статьям.

Однако, даже если закон будет разработан и представлен в Парламенте, он должен будет пройти одобрение депутатов и президента, прежде чем вступить в силу.