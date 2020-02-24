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Жириновский: Звание "Город трудовой доблести" можно присваивать городам СНГ

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- Евгений Денисенко
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Государственная Дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о введении звания "Город трудовой доблести". Он был внесен на ее рассмотрение президентом Владимиром Путиным.

Согласно документу звание будет присваиваться российским городам, жители которых "внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность".

В ходе обсуждения законопроекта руководитель фракции Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что звание "Город трудовой доблести" можно также присваивать городам, которые ранее входили в состав СССР. Председатель Госдумы, член Совета Межпарламентской Ассамблеи государств СНГ Вячеслав Володин высказался за то, чтобы обсудить вопрос в МПА Содружества. "В рамках гармонизации законодательства и формирования модельных законов мы можем наш закон предложить коллегам как модельный для рассмотрения и принятия для государств, которые входят в Межпарламентскую Ассамблею СНГ", - сказал он.

"Предложение интересное, учитывая, что в первую очередь мы в основу закладываем оценку вклада людей, а они проживали в разных городах", - подчеркнул Вячеслав Володин, добавив, что вклад в Победу "вносили все народы СССР и города". А руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов считает, что данный вопрос мог бы найти отражение и в рамках межгосударственных соглашений.

В годы великой Отечественной войны из прифронтовой полосы в Среднюю Азию эвакуировались заводы и фабрики. Только в 1941-1942 годах в Кыргызстан прибыло более 60 крупных предприятий. Почти все они были размещены в Чуйской долине и в кратчайшие сроки приступили к выпуску продукции. Вся промышленность Кыргызстана была переведена на производство военных заказов - вооружения, боеприпасов, продовольствия, одежды. "Все для фронта! Все для победы!" - под таким лозунгом день и ночь трудились рабочие. Они перекрывали дневные нормы на 200-300 процентов. Место ушедших на войну мужчин занимали женщины, дети.

Как напомнили в МПА СНГ, 2020 год объявлен в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.


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URL: https://www.vb.kg/385655
Теги:
Владимир Путин, Владимир Жириновский, ВОВ, Россия, СНГ
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