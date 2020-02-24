В Доме престарелых запирали пенсионеров. Минсоцразвития начало проверку

Министерство труда и социального развития начало проверку по факту распространения в социальных сетях видеозаписи с запертым в холодном помещении подопечным Дома для престарелых. Об этом на пресс-конференции рассказал статс-секретарь ведомства Каныбек Адиев.

- Создана специальная комиссия, которая разберется в произошедшем. Завтра члены комиссии посетят Муниципальное социальное стационарное учреждение, где будут выяснять когда и кем было снято видео, проведут беседу с сотрудниками и подопечными учреждения, - рассказал Каныбек Адиев.

Он отметил, что в учреждении имеются камеры наблюдения, поэтому есть возможность восстановить события и установить нарушения и виновников, если они, действительно, имели место.

Напомним, адвокат бывшего директора Муниципального социального стационарного учреждения Бактыбек Жумашев опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой пожилой мужчина спал в помещении, которое явно не предназначено для проживания. Жумашев утверждал, что видео снято недавно. Мужчину в наказание за нарушение внутренних правил, заперли в неотапливаемом помещении без окон.